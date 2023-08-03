https://sputnikarabic.ae/20230803/اكتشاف-سلاح-غريب-مصنع-من-عنصر-فضائي-عمره-3-آلاف-عام-فيديو-1079764042.html
اكتشاف سلاح غريب مصنع من "عنصر فضائي" عمره 3 آلاف عام... فيديو
اكتشاف سلاح غريب مصنع من "عنصر فضائي" عمره 3 آلاف عام... فيديو
اكتشف العلماء نيزكًا انطلق من الفضاء الخارجي وتحول إلى رأس سهم ويبلغ عمره 3000 عام. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:18+0000
2023-08-03T14:18+0000
2023-08-03T14:18+0000
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وبدأ فريق من العلماء في الاكتشاف بقيادة الجيولوجي، بيدا هوفمان، من متحف التاريخ الطبيعي في برن وجامعة "برن" في سويسرا، في البحث عن القطع الأثرية الحديدية النيزكية القديمة.واختبر الجيولوجيون تركيبة القطعة الأثرية، والتي تشمل نوعا من الألمنيوم، غير موجود بشكل طبيعي على الأرض.واستخدم الفريق طرقا مختلفة لاختبار التركيب، بما في ذلك صور المجهر الإلكتروني، والأشعة السينية، وتحليلات الإشعاع عالي الطاقة، بحسب موقع "themessenger". واعتقد الباحثون في البداية أن صخرة الفضاء المستخدمة في صنع السلاح جاءت من نيزك "تونبيرغ"، الذي تحطم في سويسرا منذ نحو 160 ألف عام.
https://sputnikarabic.ae/20230802/-فتاة-تخرج-من-جسمها-خلايا-خالدة-وتغير-تاريخ-الطب-اليوم-حصلت-على-حقها-1079701779.html
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منوعات, ثقافة
اكتشاف سلاح غريب مصنع من "عنصر فضائي" عمره 3 آلاف عام... فيديو
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اكتشف العلماء نيزكًا انطلق من الفضاء الخارجي وتحول إلى رأس سهم ويبلغ عمره 3000 عام.
وبدأ فريق من العلماء في الاكتشاف بقيادة الجيولوجي، بيدا هوفمان، من متحف التاريخ الطبيعي في برن وجامعة "برن" في سويسرا، في البحث عن القطع الأثرية الحديدية النيزكية القديمة.
وفي دراستهم التي من المقرر نشرها في عدد، سبتمبر/أيلول المقبل، في مجلة العلوم الأثرية، اقترح العلماء أن الناس خلال العصر البرونزي استخدموا النيازك لصنع الأدوات والأسلحة.
واختبر الجيولوجيون تركيبة القطعة الأثرية، والتي تشمل نوعا من الألمنيوم، غير موجود بشكل طبيعي على الأرض.
ويعتقد الفريق أن رأس السهم جاء من إستونيا، ما يشير إلى أن الناس تبادلوا الأسلحة عبر منطقة دول البلطيق.
واستخدم الفريق طرقا مختلفة لاختبار التركيب، بما في ذلك صور المجهر الإلكتروني، والأشعة السينية، وتحليلات الإشعاع عالي الطاقة، بحسب موقع "themessenger".
واعتقد الباحثون في البداية أن صخرة الفضاء المستخدمة في صنع السلاح جاءت من نيزك "تونبيرغ"، الذي تحطم في سويسرا منذ نحو 160 ألف عام.