https://sputnikarabic.ae/20230803/الخارجية-الروسية-تحويل-سفارة-مولدوفا-في-روسيا-إلى-فندق-انتهاك-للاتفاقيات-الدبلوماسية-1079757334.html
الخارجية الروسية: تحويل سفارة مولدوفا في روسيا إلى فندق انتهاك للاتفاقيات الدبلوماسية
الخارجية الروسية: تحويل سفارة مولدوفا في روسيا إلى فندق انتهاك للاتفاقيات الدبلوماسية
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على التقارير التي تفيد بتحويل سفارة مولدوفا لدى روسيا إلى فندق، أن هذا يعد خرقا للأعراف والعلاقات الدبلوماسية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:24+0000
2023-08-03T12:24+0000
2023-08-03T12:24+0000
روسيا
مولدوفا
العالم
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وقالت الخارجية الروسية للصحفيين: "إذا تأكدت صحة هذه المعلومات، فإننا نتحدث عن انتهاك لاتفاقية العلاقات الدبلوماسية".في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام عن إمكانية تنظيم أنشطة تجارية على أراضي سفارة مولدوفا في روسيا.في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.منذ العام الماضي، كانت السلطات المولدوفية تتحدث عن الحاجة إلى شجب عدد من الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة، ونددت بالاتفاق بشأن الأنشطة غير المقيدة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون "مير"، وتم حظر عدد من وسائل الإعلام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الروسية-اجتماعات-زيلينسكي-بشأن-صيغة-السلام-محاولات-لتشكيل-تحالف-ضد-روسيا-1079713527.html
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روسيا, مولدوفا, العالم
الخارجية الروسية: تحويل سفارة مولدوفا في روسيا إلى فندق انتهاك للاتفاقيات الدبلوماسية
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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على التقارير التي تفيد بتحويل سفارة مولدوفا لدى روسيا إلى فندق، أن هذا يعد خرقا للأعراف والعلاقات الدبلوماسية.
وقالت الخارجية الروسية للصحفيين: "إذا تأكدت صحة هذه المعلومات، فإننا نتحدث عن انتهاك لاتفاقية العلاقات الدبلوماسية".
في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام عن إمكانية تنظيم أنشطة تجارية على أراضي سفارة مولدوفا في روسيا.
في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.
منذ العام الماضي، كانت السلطات المولدوفية تتحدث عن الحاجة إلى شجب عدد من الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة، ونددت بالاتفاق بشأن الأنشطة غير المقيدة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون "مير"، وتم حظر عدد من وسائل الإعلام الروسية.