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المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة أمريكا، في سوريا انتهكت بروتوكولات "منع الاشتباك" 14 مرة في... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T19:34+0000
2023-08-03T19:34+0000
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وقال كوليت: "سجل "التحالف" خلال النهار 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، المتعلقة برحلات طائرات دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، هناك زيادة في عدد الخروقات في سماء سوريا.وتابع: "خلال النهار، تم تسجيل 11 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف – 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف-16"، وطائرتين دون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو-1 سي"، وطائرة استطلاع من طراز "إم سي-12 دبليو" تابعة للتحالف".وأشار كوليت إلى أنه، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي لتركستان (كلاهما محظور في روسيا) في محافظة حلب.
https://sputnikarabic.ae/20230802/روسيا-تشعر-بقلق-حول-معلومات-عن-تحضيرات-إرهابية-تستهدف-دوريات-جيشها-في-سوريا-1079732304.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا

المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

19:34 GMT 03.08.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federationأول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة "حميميم" السورية
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة أمريكا، في سوريا انتهكت بروتوكولات "منع الاشتباك" 14 مرة في اليوم.
وقال كوليت: "سجل "التحالف" خلال النهار 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، المتعلقة برحلات طائرات دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، هناك زيادة في عدد الخروقات في سماء سوريا.
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
روسيا تشعر بقلق حول معلومات عن تحضيرات إرهابية تستهدف دوريات جيشها في سوريا
أمس, 19:37 GMT
وتابع: "خلال النهار، تم تسجيل 11 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف – 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف-16"، وطائرتين دون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو-1 سي"، وطائرة استطلاع من طراز "إم سي-12 دبليو" تابعة للتحالف".
وأشار كوليت إلى أنه، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي لتركستان (كلاهما محظور في روسيا) في محافظة حلب.
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