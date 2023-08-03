https://sputnikarabic.ae/20230803/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079773278.html

المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن قوات "التحالف" بقيادة أمريكا، في سوريا انتهكت بروتوكولات "منع الاشتباك" 14 مرة في... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T19:34+0000

2023-08-03T19:34+0000

2023-08-03T19:34+0000

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وقال كوليت: "سجل "التحالف" خلال النهار 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، المتعلقة برحلات طائرات دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، هناك زيادة في عدد الخروقات في سماء سوريا.وتابع: "خلال النهار، تم تسجيل 11 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف – 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف-16"، وطائرتين دون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو-1 سي"، وطائرة استطلاع من طراز "إم سي-12 دبليو" تابعة للتحالف".وأشار كوليت إلى أنه، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي لتركستان (كلاهما محظور في روسيا) في محافظة حلب.

https://sputnikarabic.ae/20230802/روسيا-تشعر-بقلق-حول-معلومات-عن-تحضيرات-إرهابية-تستهدف-دوريات-جيشها-في-سوريا-1079732304.html

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