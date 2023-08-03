https://sputnikarabic.ae/20230803/بايدن-لن-أتابع-محاكمة-ترامب-اليوم-فيديو-1079771603.html
بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب اليوم... فيديو
بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب اليوم... فيديو
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لن يتابع مثول سلفه، دونالد ترامب، أمام المحكمة، اليوم الخميس، إذ يستعد للمثول أمام المحكمة في 4 تهم اتحادية، تتعلق بمحاولات... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T17:30+0000
2023-08-03T17:30+0000
2023-08-03T17:30+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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واكتفى بايدن بالإجابة بـ"لا"، أثناء قيامه بجولة على الدراجة الهوائية، خلال قضاء إجازته في شاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير الأمريكية.ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن، اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس/ آب الجاري.وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".واستدعت محكمة في واشنطن ترامب بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.
https://sputnikarabic.ae/20230727/حملة-ترامب-الانتخابية-تتهم-عائلة-بايدن-بمحاولة-استبعاده-من-سباق-الرئاسة-1079489073.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب اليوم... فيديو
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لن يتابع مثول سلفه، دونالد ترامب، أمام المحكمة، اليوم الخميس، إذ يستعد للمثول أمام المحكمة في 4 تهم اتحادية، تتعلق بمحاولات الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
واكتفى بايدن
بالإجابة بـ"لا"، أثناء قيامه بجولة على الدراجة الهوائية، خلال قضاء إجازته في شاطئ ريهوبوث في ولاية ديلاوير الأمريكية.
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن، اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس/ آب الجاري.
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه مستعد للاعتقال
بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".
وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".
واستدعت محكمة في واشنطن ترامب بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.
وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.