https://sputnikarabic.ae/20230727/بايدن-في-أحدث-زلاته-100-أمريكي-توفوا-إثر-كورونا-وقضينا-على-السرطان-فيديو-1079464949.html
بايدن في أحدث زلاته: 100 أمريكي توفوا إثر كورونا وقضينا على السرطان... فيديو
بايدن في أحدث زلاته: 100 أمريكي توفوا إثر كورونا وقضينا على السرطان... فيديو
تناقلت العديد من وسائل الإعلام الغربية، أحدث زلات لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تتعلق هذه المرة بحقائق صحية في بلاده. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:39+0000
2023-07-27T11:39+0000
2023-07-27T11:39+0000
جو بايدن
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وأخطأ بايدن في ذكر أعداد الأمريكيين، الذين توفوا خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مصرّحًا في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أكثر من 100 أمريكي" ماتوا أثناء جائحة الفيروس التاجي.وقال خلال حديثه عن توسيع رعاية الصحة العقلية: "هناك 100 كرسي فارغة حول طاولة المطبخ"، في إشارة إلى مواطنيه.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد كان هناك 1127152 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب "كوفيد-19"، في الفترة من 3 يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 19 يوليو/ تموز 2023.وأشارت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه ابتداءً من 19 يوليو الجاري، كان هناك 768.237.788 حالة مؤكدة من فيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك 6.951.677 حالة وفاة.وفي زلة لسان أخرى لبايدن خلال حديثه في البيت الأبيض عن توسيع رعاية الصحة العقلية، زعم الرئيس الأمريكي (80 عاما) أنه "قضى على السرطان" في الولايات المتحدة.ويتناقض حديث بايدن المسجل بالصوت والصورة، مع النص الرسمي للبيت الأبيض المنشور عبر موقعه الرسمي، إذ تم تعديل تصريح بايدن: "يمكننا إنهاء السرطان كما نعرفه".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن في أحدث زلاته: 100 أمريكي توفوا إثر كورونا وقضينا على السرطان... فيديو
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تناقلت العديد من وسائل الإعلام الغربية، أحدث زلات لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تتعلق هذه المرة بحقائق صحية في بلاده.
وأخطأ بايدن
في ذكر أعداد الأمريكيين، الذين توفوا خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مصرّحًا في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أكثر من 100 أمريكي" ماتوا أثناء جائحة الفيروس التاجي.
وقال خلال حديثه عن توسيع رعاية الصحة العقلية: "هناك 100 كرسي فارغة حول طاولة المطبخ"، في إشارة إلى مواطنيه.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية
، فقد كان هناك 1127152 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب "كوفيد-19"، في الفترة من 3 يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 19 يوليو/ تموز 2023.
وأشارت بيانات
المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه ابتداءً من 19 يوليو الجاري، كان هناك 768.237.788 حالة مؤكدة من فيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك 6.951.677 حالة وفاة.
وفي زلة لسان أخرى لبايدن خلال حديثه في البيت الأبيض عن توسيع رعاية الصحة العقلية، زعم الرئيس الأمريكي (80 عاما) أنه "قضى على السرطان" في الولايات المتحدة.
ويتناقض حديث بايدن المسجل بالصوت والصورة، مع النص الرسمي للبيت الأبيض المنشور عبر موقعه الرسمي
، إذ تم تعديل تصريح بايدن: "يمكننا إنهاء السرطان كما نعرفه".