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بوتين يوجه المسؤولين الروس بقيادة سيارات محلية الصنع
بوتين يوجه المسؤولين الروس بقيادة سيارات محلية الصنع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه يتعين على جميع المسؤولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع، فهذا من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:33+0000
2023-08-03T11:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء شركات التصنيع الروسية: "دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي) يعلم أن الوزارات والإدارات وإدارة الشؤون طلبت الاستمرار في الشراء والتركيز على السيارات الأجنبية الصنع".وأضاف بوتين: "لا حرج في أن يكون "مكان ما أكثر تواضعا"، على العكس من ذلك، إنها جيدة. هذه بيروقراطية رائعة، يجب أن نفهم أننا بحاجة إلى السعي لتطوير العلامات التجارية المحلية والسيارات المحلية والمنتجات المحلية الأخرى، و يجب أن يتم توجيه تحسين نوعية الحياة في المقام الأول على هذا".وأشار بوتين إلى أنه ليس من الضروري رفض الواردات بشكل عام، ولكن يجب أن تركز الأمور الأساسية على المنتجين المحليين.في أوائل يوليو/تموز، دعا رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إلى التركيز على صناعة السيارات المحلية في المشتريات العامة للهيئات الحكومية ومؤسسات الميزانية، وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن وزارته مستعدة لتكون أول من يشارك في شراء السيارات المحلية لتلبية احتياجات الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يجب-استخدام-التعاون-السياسي-مع-أفريقيا-لتعميق-التفاعل-الاقتصادي-1079723411.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين يوجه المسؤولين الروس بقيادة سيارات محلية الصنع

11:33 GMT 03.08.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه يتعين على جميع المسؤولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع، فهذا من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء شركات التصنيع الروسية: "دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي) يعلم أن الوزارات والإدارات وإدارة الشؤون طلبت الاستمرار في الشراء والتركيز على السيارات الأجنبية الصنع".

وتابع: "قلت إنه يجب استبعاده تمامًا، ويجب على جميع المسؤولين في البلاد قيادة السيارات المحلية".

وأضاف بوتين: "لا حرج في أن يكون "مكان ما أكثر تواضعا"، على العكس من ذلك، إنها جيدة. هذه بيروقراطية رائعة، يجب أن نفهم أننا بحاجة إلى السعي لتطوير العلامات التجارية المحلية والسيارات المحلية والمنتجات المحلية الأخرى، و يجب أن يتم توجيه تحسين نوعية الحياة في المقام الأول على هذا".
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
بوتين: يجب استخدام التعاون السياسي مع أفريقيا لتعميق التفاعل الاقتصادي
أمس, 14:59 GMT
وأشار بوتين إلى أنه ليس من الضروري رفض الواردات بشكل عام، ولكن يجب أن تركز الأمور الأساسية على المنتجين المحليين.
في أوائل يوليو/تموز، دعا رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إلى التركيز على صناعة السيارات المحلية في المشتريات العامة للهيئات الحكومية ومؤسسات الميزانية، وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن وزارته مستعدة لتكون أول من يشارك في شراء السيارات المحلية لتلبية احتياجات الدولة.
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