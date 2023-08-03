https://sputnikarabic.ae/20230803/خطوة-غير-مسبوقة-عالميا-كندا-تطبع-تحذيرات-صحية-على-كل-سيجارة-لمحاربة-التدخين-1079757005.html

خطوة غير مسبوقة عالميا... كندا تطبع تحذيرات صحية على "كل سيجارة" لمحاربة التدخين

خطوة غير مسبوقة عالميا... كندا تطبع تحذيرات صحية على "كل سيجارة" لمحاربة التدخين

أقدمت كندا على خطوة غير مسبوقة عالميا في مجال مكافحة التدخين، وهي أنها ستصبح أول دولة تبدأ في ‏طباعة التحذيرات الصحية مباشرة على السجائر الفردية، في محاولة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T12:07+0000

2023-08-03T12:07+0000

2023-08-03T12:07+0000

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وستتضمن التحذيرات، التي ستكون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، عبارات مثل "السجائر تسبب السرطان" و"السم في كل نفخة"، وفقا لشبكة "سي بي سي" الكندية.وستظهر العبارات التحذيرية بجوار مرشح "فلتر" السيجارة، بما في ذلك التحذيرات من إيذاء الأطفال، وإتلاف أعضاء الجسم، والتسبب في الضعف الجنسي، وسرطان الدم.ومن المتوقع ان تطبع السلطات الكندية مجموعة ثانية وجديدة من العبارات التحذيرية على السجائر الفردية في عام 2026، والتي ستضم 6 جمل.وستدخل اللوائح الجديدة، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء المقبل.وابتداءا من العام المقبل 2024، سيبدأ الكنديون في رؤية علامات التحذير الصحية الجديدة بشأن التدخين.وبحلول يوليو/ تموز 2024 المقبل، سيتعيّن على الشركات المصنعة في كندا التأكد من وجود التحذيرات على جميع السجائر ذات الحجم الكبير المباعة، ومع حلول نيسان/ أبريل 2025 ، يجب أن تتضمن التحذيرات جميع السجائر ذات الحجم العادي، والسيجار الصغير مع الورق والأنابيب.وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أكدت وزارة الصحة الكندية أن اللوائح الجديدة "ستجعل من المستحيل عمليا تجنب التحذيرات الصحية" على منتجات التبغ.يشار إلى أنه في كندا، يبلغ معدل المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما أو أكثر حوالي 10٪، وفقا لمسح أجري في عام 2021 للتبغ والنيكوتين، بينما يشهد استهلاك السجائر الإلكترونية ارتفاع ملحوظ في الدولة.ويعتبر تدخين السجائر على نطاق واسع، عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

https://sputnikarabic.ae/20230723/دراسة-تكشف-عن-خطورة-الجمع-بين-تدخين-السجائر-التقليدية-والإلكترونية-1079327720.html

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