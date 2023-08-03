عربي
https://sputnikarabic.ae/20230803/خلال-3-عمليات-في-البحر-المتوسط--تونس-تنقذ-150-مهاجرا-غير-شرعي-1079774010.html
خلال 3 عمليات في البحر المتوسط... تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي
خلال 3 عمليات في البحر المتوسط... تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي
أعلن الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، إنقاذ 150 مهاجرا غير شرعي عبروا السواحل الشرقية للبلاد، من جنسيات تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T20:19+0000
2023-08-03T20:19+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم
إيطاليا
أفريقيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
وقال الحرس البحري التونسي إن وحداته تمكنت من إنقاذ المهاجرين على سواحل صفاقس والمهدية في 3 عمليات مختلفة وعلى بعد عدة أميال تم تجميعهم في خافرة بحرية.وكشف في بيان أن "المهاجرين قاموا بالاستعصاء وتهديد الطاقم البحري بمحاولة الاعتداء عليه باستعمال آلات حادة"، وفق موقع "تونس الرقمية".وأضاف البيان أنه "تمت السيطرة على المجموعة بوصول التعزيز من جيش البحر والحرس البحري وإدخالهم إلى ميناء المهدية، ومباشرة قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية".وتشهد تونس تزايدا في معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وخاصة نحو السواحل الإيطالية، لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية.ونهاية يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن بلاده لديها 80 ألف مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء.ونقلت قناة "نسمة" عن الفقي، قوله إن "17 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في مدينة صفاقس، مؤكدا أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم".
https://sputnikarabic.ae/20230731/وزير-الداخلية-التونسي-لدينا-80-ألف-مهاجر-أفريقي-منهم-17-ألف-في-صفاقس--1079577919.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, إيطاليا, أفريقيا, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, إيطاليا, أفريقيا, العالم العربي

خلال 3 عمليات في البحر المتوسط... تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي

20:19 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، إنقاذ 150 مهاجرا غير شرعي عبروا السواحل الشرقية للبلاد، من جنسيات تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال الحرس البحري التونسي إن وحداته تمكنت من إنقاذ المهاجرين على سواحل صفاقس والمهدية في 3 عمليات مختلفة وعلى بعد عدة أميال تم تجميعهم في خافرة بحرية.
وكشف في بيان أن "المهاجرين قاموا بالاستعصاء وتهديد الطاقم البحري بمحاولة الاعتداء عليه باستعمال آلات حادة"، وفق موقع "تونس الرقمية".
وأضاف البيان أنه "تمت السيطرة على المجموعة بوصول التعزيز من جيش البحر والحرس البحري وإدخالهم إلى ميناء المهدية، ومباشرة قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية".
خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
وزير الداخلية التونسي: لدينا 80 ألف مهاجر أفريقي منهم 17 ألف في صفاقس
31 يوليو, 05:23 GMT
وتشهد تونس تزايدا في معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وخاصة نحو السواحل الإيطالية، لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن بلاده لديها 80 ألف مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء.
ونقلت قناة "نسمة" عن الفقي، قوله إن "17 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في مدينة صفاقس، مؤكدا أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала