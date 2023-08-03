https://sputnikarabic.ae/20230803/داعش-تعلن-مقتل-زعيمها-1079771773.html

"داعش" تعلن مقتل زعيمها خلال اشتباكات في سوريا

"داعش" تعلن مقتل زعيمها خلال اشتباكات في سوريا

أعلن تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة)، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا، وفقا لما... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T17:59+0000

2023-08-03T17:59+0000

2023-08-03T18:15+0000

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وزعم ممثل التنظيم الإرهابي أن زعيم التنظيم قُتل خلال اشتباكات مع جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عديدة) في محافظة إدلب السورية، ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه.أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أن جهاز المخابرات الوطنية (MİT) قضى على زعيم "داعش" أبو الحسين القرشي، خلال عملية في سوريا.وبحسب وكالة "فرانس برس"، أشار ممثل التنظيم الإرهابي إلى أنه تم تعيين قائد جديد للتنظيم.أُعلن أبو الحسين الحسيني القرشي، زعيمًا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، نهاية العام الماضي، بعد أن أطاح الجيش السوري بالزعيم السابق أبو الحسن القرشي.

https://sputnikarabic.ae/20230802/العراق-يعلن-القبض-على-مختص-تفخيخ-في-داعش-لدى-محاولته-دخول-البلاد-1079723752.html

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