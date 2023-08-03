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https://sputnikarabic.ae/20230803/زلزال-بقوة-59-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-بنما-1079739268.html
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T03:28+0000
2023-08-03T03:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة 1.25 بالتوقيت العالمي، (4.25 بتوقيت موسكو) على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق10 كيلومترات.ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20210721/زلزال-قوي-بلغت-شدته-68-درجة-يضرب-بنما-1049626107.html
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زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما

03:28 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة 1.25 بالتوقيت العالمي، (4.25 بتوقيت موسكو) على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق10 كيلومترات.
بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2021
زلزال قوي بلغت شدته 6.8 درجة يضرب بنما
21 يوليو 2021, 21:38 GMT
ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال.
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