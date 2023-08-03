https://sputnikarabic.ae/20230803/زلزال-بقوة-59-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-قبالة-سواحل-بنما-1079739268.html
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T03:28+0000
2023-08-03T03:28+0000
2023-08-03T03:28+0000
زلزال
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة 1.25 بالتوقيت العالمي، (4.25 بتوقيت موسكو) على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق10 كيلومترات.ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20210721/زلزال-قوي-بلغت-شدته-68-درجة-يضرب-بنما-1049626107.html
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زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, بنما, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ.
موسكو - سبوتنيك
. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة 1.25 بالتوقيت العالمي، (4.25 بتوقيت موسكو) على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق10 كيلومترات.
ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال
.