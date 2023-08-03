https://sputnikarabic.ae/20230803/مجلس-الأمن-الروسي-أكثر-من-231-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-مع-الجيش-الروسي-1079767103.html
مجلس الأمن الروسي: أكثر من 231 ألف شخص وقعوا عقودا مع الجيش الروسي
مجلس الأمن الروسي: أكثر من 231 ألف شخص وقعوا عقودا مع الجيش الروسي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أنه تم قبول أكثر من 231 ألف شخص وقّعوا على عقد مع القوات المسلحة الروسية هذا العام، وفقًا... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:18+0000
2023-08-03T15:18+0000
2023-08-03T15:18+0000
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف في اجتماع بشأن تجديد القوات المسلحة الروسية: "وفقا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير(كانون الثاني) إلى 3 أغسطس(آب) أي اليوم، هذا العام، تم قبول ما مجموعه أكثر من 231 ألف شخص للتعاقد".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات من المتطوعين تعتزم توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية بحلول، الأول من تموز/ يوليو من هذا العام، لمنحها الوضع القانوني اللازم وتنظيم الدعم.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يحق لجميع المتطوعين إبرام عقود فردية مع مفارز متطوعين أو مع وزارة الدفاع كأفراد عسكريين متعاقد معهم، وكذلك لأفراد أسرهم، بشأن تدابير الحماية الاجتماعية والدعم التي وضعتها الدولة".وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن الوزارة تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون بالدفاع عن الوطن في تشكيلات تطوعية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أشار إلى أنه "لن تكون هناك موجة ثانية من التعبئة بعد التعبئة الجزئية التي أوعز بها الرئيس فلاديمير بوتين، في أيلول/ سبتمبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20230731/مجلس-الأمن-الروسي-يفضح-سرا-خطيرا-حول-استغلال-كييف-لجرحى-الجيش-الأوكراني-1079610549.html
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مجلس الأمن الروسي: أكثر من 231 ألف شخص وقعوا عقودا مع الجيش الروسي
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أنه تم قبول أكثر من 231 ألف شخص وقّعوا على عقد مع القوات المسلحة الروسية هذا العام، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية هذا العام.
وقال ميدفيديف في اجتماع بشأن تجديد القوات المسلحة الروسية: "وفقا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير(كانون الثاني) إلى 3 أغسطس(آب) أي اليوم، هذا العام، تم قبول ما مجموعه أكثر من 231 ألف شخص للتعاقد".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات من المتطوعين تعتزم توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية بحلول، الأول من تموز/ يوليو من هذا العام، لمنحها الوضع القانوني اللازم وتنظيم الدعم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يحق لجميع المتطوعين إبرام عقود فردية مع مفارز متطوعين أو مع وزارة الدفاع كأفراد عسكريين متعاقد معهم، وكذلك لأفراد أسرهم، بشأن تدابير الحماية الاجتماعية والدعم التي وضعتها الدولة".
وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن الوزارة تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون بالدفاع عن الوطن في تشكيلات تطوعية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أشار إلى أنه "لن تكون هناك موجة ثانية من التعبئة بعد التعبئة الجزئية التي أوعز بها الرئيس فلاديمير بوتين، في أيلول/ سبتمبر الماضي".