https://sputnikarabic.ae/20230803/واشنطن-تدرس-إمكانية-إقامة-قواعد-عسكرية-جديدة-في-الجزر-اليونانية-1079738837.html
واشنطن تدرس إمكانية إقامة قواعد عسكرية جديدة في الجزر اليونانية
واشنطن تدرس إمكانية إقامة قواعد عسكرية جديدة في الجزر اليونانية
ذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأمريكي قد اعتمد تعديلاً على قانون الميزانية الدفاعية، يهدف إلى دراسة إمكانية إقامة قواعد عسكرية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T01:50+0000
2023-08-03T01:50+0000
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ووفقًا لصحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية يطلب التعديل بشكل خاص من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين تقديم تقرير مشترك إلى لجان الكونغرس ذات الصلة بشأن توسيع الوجود العسكري الأمريكي في اليونان، مع التركيز على الجزر.ويجب على الإدارة الأمريكية تقديم تقرير حول إمكانية توسيع الوجود الأمريكي في اليونان في غضون شهرين بعد التوقيع النهائي على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.وقد صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون متعلق بهذه القضية، وجاري حاليًا التشاور بين مجلسي الكونغرس بشأن النص النهائي للتشريع، الذي سيتم إحالته إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع.يشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة بحرية في جزيرة كريت، وقاعدة جوية قرب مدينة لاريسا، بالإضافة إلى مطار عسكري في ستيفانوفيكيو بغرب اليونان وميناء ألكسندروبوليس، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى على الأراضي اليونانية.
https://sputnikarabic.ae/20191212/اليونان-سنستضيف-القواعد-العسكرية-الأمريكية-إذا-أجبرت-على-مغادرة-تركيا--1043707404.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن تدرس إمكانية إقامة قواعد عسكرية جديدة في الجزر اليونانية
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ذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأمريكي قد اعتمد تعديلاً على قانون الميزانية الدفاعية، يهدف إلى دراسة إمكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية في جزر اليونان.
ووفقًا لصحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية يطلب التعديل بشكل خاص من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين تقديم تقرير مشترك إلى لجان الكونغرس ذات الصلة بشأن توسيع الوجود العسكري الأمريكي في اليونان، مع التركيز على الجزر.
12 ديسمبر 2019, 15:06 GMT
ويجب على الإدارة الأمريكية تقديم تقرير حول إمكانية توسيع الوجود الأمريكي في اليونان في غضون شهرين بعد التوقيع النهائي على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.
وقد صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون متعلق بهذه القضية، وجاري حاليًا التشاور بين مجلسي الكونغرس بشأن النص النهائي للتشريع، الذي سيتم إحالته إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة بحرية في جزيرة كريت
، وقاعدة جوية قرب مدينة لاريسا، بالإضافة إلى مطار عسكري في ستيفانوفيكيو بغرب اليونان وميناء ألكسندروبوليس، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى على الأراضي اليونانية.