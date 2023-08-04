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https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-البيلاروسية-لا-يوجد-دليل-قاطع-في-مذكرة-بولندا-بشأن-انتهاكات-الحدود-1079798994.html
الخارجية البيلاروسية: لا يوجد دليل "قاطع" في مذكرة بولندا بشأن "انتهاكات الحدود"
الخارجية البيلاروسية: لا يوجد دليل "قاطع" في مذكرة بولندا بشأن "انتهاكات الحدود"
دعت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، وارسو لاستئناف الحوار الشامل بين وزارتي دفاع البلدين لإزالة الخلافات القائمة وعدم تصعيد الوضع بشكل مصطنع. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T17:40+0000
2023-08-04T17:40+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية: "نقترح استئناف حوار شامل بين وزارتي الدفاع في البلدين، تتم من خلاله إزالة هذه الخلافات".وقال البيان: "نؤكد استلام مذكرة من سفارة بولندا لدى بيلاروسيا بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي لهذا البلد من قبل مروحيتين بيلاروسيتين، في 1 أغسطس (آب) 2023. نلاحظ أن المذكرة المرسلة لا تحتوي على أدلة "دامغة". لم يقدم الجانب البولندي بيانات تحكم موضوعية".وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-دخول-مروحيات-بيلاروسية-إلى-بولندا--1079785581.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا

الخارجية البيلاروسية: لا يوجد دليل "قاطع" في مذكرة بولندا بشأن "انتهاكات الحدود"

17:40 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية البيلاروسية
مبنى الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev
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دعت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، وارسو لاستئناف الحوار الشامل بين وزارتي دفاع البلدين لإزالة الخلافات القائمة وعدم تصعيد الوضع بشكل مصطنع.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية: "نقترح استئناف حوار شامل بين وزارتي الدفاع في البلدين، تتم من خلاله إزالة هذه الخلافات".

وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية لوكالة "سبوتنيك"، استلام مذكرة من بولندا مع الأدلة على الانتهاكات المزعومة لحدود الدولة من قبل طائرات الهليكوبتر البيلاروسية، مؤكدة أنه "لا يوجد دليل قاطع".

وقال البيان: "نؤكد استلام مذكرة من سفارة بولندا لدى بيلاروسيا بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي لهذا البلد من قبل مروحيتين بيلاروسيتين، في 1 أغسطس (آب) 2023. نلاحظ أن المذكرة المرسلة لا تحتوي على أدلة "دامغة". لم يقدم الجانب البولندي بيانات تحكم موضوعية".
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وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
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