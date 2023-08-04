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https://sputnikarabic.ae/20230804/الدول-الـ5-الأولى-من-حيث-عدد-السياح-الأجانب-في-روسيا-عام-2023-1079791462.html
الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023
الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023
وفقًا لنتائج ستة أشهر، من عام 2023، زار 187 ألف و800 أجنبي روسيا لأغراض السياحة. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:22+0000
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والسياح الإيرانيون يتصدرون قائمة الدول الخمسة الأوائل من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا لهذا العام.وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت الماضي، أنه سيتم البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب الراغبين في السفر إلى روسيا، بداية من 1 أغسطس/ آب المقبل.اقرأ المزيد - الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الصين, أخبار ألمانيا, أخبار السياحة
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الصين, أخبار ألمانيا, أخبار السياحة

الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023

13:22 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 13:30 GMT 04.08.2023)
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وفقًا لنتائج ستة أشهر، من عام 2023، زار 187 ألف و800 أجنبي روسيا لأغراض السياحة.
والسياح الإيرانيون يتصدرون قائمة الدول الخمسة الأوائل من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا لهذا العام.
الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023 - سبوتنيك عربي
الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023 - سبوتنيك عربي
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت الماضي، أنه سيتم البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب الراغبين في السفر إلى روسيا، بداية من 1 أغسطس/ آب المقبل.
اقرأ المزيد - الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
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