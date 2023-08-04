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https://sputnikarabic.ae/20230804/الصحة-استشهاد-شاب-فلسطيني-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-جنوب-رام-الله-1079804500.html
الصحة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب رام الله
الصحة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T21:16+0000
2023-08-04T21:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
مقتل فلسطيني
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة، "الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية".وكان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قرية برقة جنوب شرق رام الله.وأفاد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك بأن مجموعات المستوطنين اقتحمت قرية برقة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش والمستوطنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب معطان وإصابة اثنين من أهالي القرية.وأضاف أن "المستوطنين قاموا بأعمال عربدة خلال الهجوم على القرية واحرقوا سيارتين".
https://sputnikarabic.ae/20230804/قياديان-في-حركة-فتح-التوجه-الفلسطيني-للصين-خطوة-جيدة-في-ظل-الانحياز-الأمريكي-الفاضح-لإسرائيل-1079800342.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مقتل فلسطيني, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مقتل فلسطيني, العالم العربي

الصحة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب رام الله

21:16 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يصل إلى جنين شمال الضفة الغربية في أول زيارة منذ 10 سنوات
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يصل إلى جنين شمال الضفة الغربية في أول زيارة منذ 10 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة، "الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية".
وكان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قرية برقة جنوب شرق رام الله.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ، يمين ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يتصافحان بعد حفل التوقيع في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء 14 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
قياديان في حركة فتح: التوجه الفلسطيني للصين خطوة جيدة في ظل الانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل
18:56 GMT
وأفاد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك بأن مجموعات المستوطنين اقتحمت قرية برقة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش والمستوطنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب معطان وإصابة اثنين من أهالي القرية.
وأضاف أن "المستوطنين قاموا بأعمال عربدة خلال الهجوم على القرية واحرقوا سيارتين".
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