https://sputnikarabic.ae/20230804/الصحة-استشهاد-شاب-فلسطيني-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-جنوب-رام-الله-1079804500.html
الصحة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب رام الله
الصحة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T21:16+0000
2023-08-04T21:16+0000
2023-08-04T21:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
مقتل فلسطيني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079020597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a02c1a8a17be4e740e9f89816ce193fd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة، "الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية".وكان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قرية برقة جنوب شرق رام الله.وأفاد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك بأن مجموعات المستوطنين اقتحمت قرية برقة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش والمستوطنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب معطان وإصابة اثنين من أهالي القرية.وأضاف أن "المستوطنين قاموا بأعمال عربدة خلال الهجوم على القرية واحرقوا سيارتين".
https://sputnikarabic.ae/20230804/قياديان-في-حركة-فتح-التوجه-الفلسطيني-للصين-خطوة-جيدة-في-ظل-الانحياز-الأمريكي-الفاضح-لإسرائيل-1079800342.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079020597_106:0:1546:1080_1920x0_80_0_0_4ed78214208e3c0ba36eeded7f26b1dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مقتل فلسطيني, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مقتل فلسطيني, العالم العربي
الصحة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب رام الله
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة، "الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص
مستوطنين هاجموا القرية".
وكان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قرية برقة جنوب شرق رام الله.
وأفاد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك بأن مجموعات المستوطنين اقتحمت قرية برقة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش والمستوطنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب معطان وإصابة اثنين من أهالي القرية.
وأضاف أن "المستوطنين قاموا بأعمال عربدة خلال الهجوم على القرية واحرقوا سيارتين".