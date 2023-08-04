https://sputnikarabic.ae/20230804/خبير-ليس-لدى-زيلينسكي-أي-قرار-بل-هو-لعبة-بيد-الإدارة-الأمريكية-ويعمل-بإمرتها--1079794335.html

خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها

خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T14:28+0000

2023-08-04T14:28+0000

2023-08-04T14:28+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

شؤون عسكرية

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خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها

خبراء أمريكيون يؤكدون أن الغرب سيجبر زيلينسكي على المفاوضات وقبول شروط روسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:اجتماع مرتقب في السعودية لبحث المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. عن هذا الموضوع أضاف شبول، قائلا:أمريكا تطوق روسيا والصين بـ800 قاعدة عسكرية.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج :بولندا تشعر بقلق كبير من وجود "فاغنر" وترسل حشودا كبيرة ومعدات على الحدود. عن هذا الموضوع أضاف فرج، قائلا:البيت الأبيض يخشى من تعاون عسكري روسي مع كوريا الشمالية. واختتم فرج حديثه، قائلا:الذكرى الثالثة والثلاثون للغزو العراقي على الكويت. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الأستاذ علي البيدر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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