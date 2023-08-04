https://sputnikarabic.ae/20230804/خبير-ليس-لدى-زيلينسكي-أي-قرار-بل-هو-لعبة-بيد-الإدارة-الأمريكية-ويعمل-بإمرتها--1079794335.html
خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها
خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T14:28+0000
2023-08-04T14:28+0000
2023-08-04T14:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شؤون عسكرية
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خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها
خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها
خبراء أمريكيون يؤكدون أن الغرب سيجبر زيلينسكي على المفاوضات وقبول شروط روسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:اجتماع مرتقب في السعودية لبحث المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. عن هذا الموضوع أضاف شبول، قائلا:أمريكا تطوق روسيا والصين بـ800 قاعدة عسكرية.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج :بولندا تشعر بقلق كبير من وجود "فاغنر" وترسل حشودا كبيرة ومعدات على الحدود. عن هذا الموضوع أضاف فرج، قائلا:البيت الأبيض يخشى من تعاون عسكري روسي مع كوريا الشمالية. واختتم فرج حديثه، قائلا:الذكرى الثالثة والثلاثون للغزو العراقي على الكويت. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الأستاذ علي البيدر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: ليس لدى زيلينسكي أي قرار بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية ويعمل بإمرتها
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ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
خبراء أمريكيون يؤكدون أن الغرب سيجبر زيلينسكي على المفاوضات وقبول شروط روسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:
إن زيلينسكي ليس حر الإرادة والقرار، بل هو لعبة بيد الإدارة الأمريكية وتحركه كيف تشاء فهو لا يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، أما مسألة المضي في القتال فهذا تلويح من قبل الغرب أنه سوف يستمر بالقتال في حال توفرت المساعدات الغربية له، وفي حال توقفت تلك المساعدات فسيجبرونه على الجلوس على طاولة المفوضات والقبول بشروط روسيا، وإن آراء الخبراء الأمريكيين وتصريحاتهم تمثل رؤية الغرب وواشنطن، فهم يدركون أنهم غير قادرين على الوقوف بوجه القوات الروسية أمام هذا التقدم الروسي ومواجهة الدفاعات الروسية.
اجتماع مرتقب في السعودية لبحث المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. عن هذا الموضوع أضاف شبول، قائلا:
روسيا تريد أن تجلس إلى طاولة المفوضات لما تعلمه من مكامن القرارات السرية التي تنسجها الإدراة الأمريكية بمساعدة الغرب والسعي لإطالة أمد الحرب إلى المدى البعيد وتحقيق ماتريده أمريكا، ولكن روسيا إن طالت تلك الحرب من قبل واشنطن والغرب فلن تقبل أبدًا بمفاوضات مع زيلينسكي والغرب.
أمريكا تطوق روسيا والصين بـ800 قاعدة عسكرية.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج :
إن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أن الحرب القادمة بعد أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية هي الحرب بين الصين واليابان ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك فهي تجهز من الآن قواعد عسكرية حتى تكون جاهزة لدخول هذه الحرب خاصة أنه من الممكن أن تتورط أمريكا في القتال ولن يكون قتال دولتين فقط، ومن هنا تكثف وتعزز دفاعاتها الموجودة في المنطقة.
بولندا تشعر بقلق كبير من وجود "فاغنر" وترسل حشودا كبيرة ومعدات على الحدود. عن هذا الموضوع أضاف فرج، قائلا:
فاغنر لن تشكل تهديد مباشر على بولندا لأنها مجموعة قتال لكن اليوم كل دولة من دول المنطقة تسعى لاستغلال فاغنر للحصول على امتيازات كثيرة سواء كانت عسكرية أو من خلال الأسلحة الجديدة أو حتى مساعدات اقتصادية، وباتت اليوم فاغنر مثل الشماعة التي يعلق عليها أهداف للحصول على الامتيازات.
البيت الأبيض يخشى من تعاون عسكري روسي مع كوريا الشمالية. واختتم فرج حديثه، قائلا:
الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لوجود تعاون بين روسيا كوريا الشمالية والصين وحتى وإن نفت الصين ذلك لكن هناك تحالف غير موقع وتقارب وبالفترة القادمة، سيكون هناك حزام جديد وكبير يمثل هذه الدول وأمريكا تركز كل جهدها على هذا التعاون خاصة بعد زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية.
الذكرى الثالثة والثلاثون للغزو العراقي على الكويت. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الأستاذ علي البيدر:
إن قضية غزو الكويت واحتلالها وإحداث كل الأذى بشعبها كانت نتيجة استراتيجية القوى الفائضة التي تمتلكها المؤسسات الأمنية في العراق بذلك الوقت، خاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية، فكانت هناك أعداد كبيرة من المنتسبين في الأجهزة الأمنية لم يجدوا أي مساحة لتصدير القوة والسلوك العسكري ولذلك كانوا على استعداد للقيام بأي شيء تريده قيادة النظام بذلك الوقت، والكويت لم تمثل أبدًا خطرًا أمنيا على العراق أو النظام، بل كانت لدى العراق نفوذا كبيرا حتى على صناعة القرار داخل الكويت أيضا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...