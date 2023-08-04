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https://sputnikarabic.ae/20230804/دب-يسرق-حقيبة-لاعب-غولف-ويختفي-في-غابة-فيديو-نادي-فيديو--مجتمع-1079784855.html
أنثى دب تسرق حقيبة لاعب غولف وتختفي في غابة... فيديو
أنثى دب تسرق حقيبة لاعب غولف وتختفي في غابة... فيديو
انتشر مقطع فيديو لأنثى دب تسرق حقيبة من مضارب الغولف وتختفي بين الأشجار. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
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كان جيروم جينياك يلعب جولة من الغولف في نادي ويستوود بلاتو قرب فانكوفر في كندا، لكن قررت أنثى دب المطالبة بملكية حقيبته التي كانت تحتوي على مضارب الغولف.وقال جينياك إنه "لم يتمكن من استعادة تلك الأشياء. لسوء الحظ، كان قد اشترى مؤخرًا الحقيبة الجديدة".وأضاف: "لم يكن هناك طعام في أي من حقائب الغولف، ولكن لسبب ما، اختارت حقيبتي لسحبها من العربة".حاول جينياك ملاحقة أنثى الدب لاستعادة الأدوات، لكنها اختفت بين الأشجار.
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نادي الفيديو, المجتمع الدولي
نادي الفيديو, المجتمع الدولي

أنثى دب تسرق حقيبة لاعب غولف وتختفي في غابة... فيديو

10:08 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 10:14 GMT 04.08.2023)
© Depositphotos.com / Photowestدب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية
دب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Depositphotos.com / Photowest
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انتشر مقطع فيديو لأنثى دب تسرق حقيبة من مضارب الغولف وتختفي بين الأشجار.
كان جيروم جينياك يلعب جولة من الغولف في نادي ويستوود بلاتو قرب فانكوفر في كندا، لكن قررت أنثى دب المطالبة بملكية حقيبته التي كانت تحتوي على مضارب الغولف.
وقال جينياك إنه "لم يتمكن من استعادة تلك الأشياء. لسوء الحظ، كان قد اشترى مؤخرًا الحقيبة الجديدة".
وأضاف: "لم يكن هناك طعام في أي من حقائب الغولف، ولكن لسبب ما، اختارت حقيبتي لسحبها من العربة".
حاول جينياك ملاحقة أنثى الدب لاستعادة الأدوات، لكنها اختفت بين الأشجار.
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