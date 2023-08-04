https://sputnikarabic.ae/20230804/ضابط-استخبارات-أمريكي-فقدنا-جميع-عملائنا-في-روسيا-والصين-وإيران-1079780094.html

ضابط استخبارات أمريكي: فقدنا جميع عملائنا في روسيا والصين وإيران

ضابط استخبارات أمريكي: فقدنا جميع عملائنا في روسيا والصين وإيران

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن نجاح أنشطة المخابرات الأمريكية في روسيا، كما ادعى مسؤولو المخابرات، مشكوك فيه للغاية. 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T07:56+0000

2023-08-04T07:56+0000

2023-08-04T07:56+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر في "يوتيوب": "يعرف ويليام بيرنز (مدير وكالة المخابرات المركزية) أن المحترفين الروس يعرفون (عن الجواسيس الأمريكيين)... فقدنا الجميع (عملاء)".وأضاف: "فقدناهم في الصين وإيران وروسيا. لماذا؟ لأنهم تعرضوا للخطر. إذا فقدنا جميع مصادرنا قبل عامين، ويريدنا بيرنز أن نؤمن فجأة بإعادة بناء شبكات التجسس التي يستغرق بناؤها عقودًا في وقت أصبحت فيه روسيا منغلقة علينا أكثر من أي وقت مضى".وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية حاولت دائمًا التسلل إلى حكومات الدول غير الصديقة، بما في ذلك روسيا. منذ عام 1999، تحاول المخابرات الأمريكية التسلل إلى دائرة الرئيس الروسي بوتين.وأضاف ضابط المخابرات السابق أن "وليام بيرنز، يتحدث مباشرة عن إدخال عملاء إلى روسيا من أجل ترهيب وزرع عدم الثقة في الحكومة والقلق والشك. إلا أن الألعاب الذهنية التي تنظمها المخابرات الأمريكية... محكوم عليها بالفشل.وقال: "سأقول لك لا نجاح في روسيا. الهدف الروسي الآن أكثر صعوبة من أي وقت مضى".في وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن الاعتراف العلني لوكالة المخابرات المركزية بنيتها في تجنيد الروس يؤكد المسار العدائي لواشنطن لإضعاف الدولة من الداخل، وكذلك نيتها إلحاق هزيمة استراتيجية بالدولة بمساعدة الصراع الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230610/أنطونوف-الولايات-المتحدة-ليست-لديها-رغبة-في-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1077963326.html

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