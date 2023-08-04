https://sputnikarabic.ae/20230804/علماء-يختبرون-بكتيريا-داخل-أمعاء-البعوض-كسلاح-ضد-الملاريا-1079804353.html

علماء يختبرون بكتيريا داخل أمعاء البعوض كسلاح ضد الملاريا

علماء يختبرون بكتيريا داخل أمعاء البعوض كسلاح ضد الملاريا

يعمل علماء على تطوير سلاح جديد واعد في مكافحة الملاريا، على شكل بكتيريا تتواجد في أحشاء ‏البعوض، الأمر الذي يبعث الأمل بشأن الحد من نمو الطفيليات المجهرية... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T22:15+0000

2023-08-04T22:15+0000

2023-08-04T21:15+0000

مجتمع

علوم

منوعات

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101735/42/1017354207_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cc2d9f61b4d3da38ec7134833039ab90.jpg

والبكتيريا المعروفة باسم سلالة "تي سي 1" من "دلفتيا تسوروهاتنسيس"، هي بكتيريا تحدث بشكل طبيعي، وتوجد في أمعاء البعوض، وفقا للدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس" العلمية.وتوصل العلماء إلى الاختراق المحتمل عن طريق الصدفة، خلال إجرائهم اختبارات داخل مركز أبحاث شركة "غلاكسو سميث كلاين" في مدينة برشلونة الإسبانية على مستعمرة من البعوض، وذلك ضمن تجربة لم تطور طفيل الملاريا.ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "تي سي 1" التي تحد من النمو، تؤثر على الطفيليات المجهرية التي تسبب مرض الملاريا في النهاية، والذي يقتل 600 ألف شخص سنويا.وتزعم الدراسة إلى أن بكتيريا "تي سي 1" لديها القدرة على تخفيض الحمل الطفيلي على البعوض، بنسبة تصل إلى 73%.وأوضحت أن البكتيريا تعمل من خلال إفرازها مركب صغير يعرف باسم "هارمان"، يقوم بمنع المراحل الأولى من نمو طفيلي الملاريا داخل أمعاء البعوضة.واكتشف العلماء في "غلاكسو سميث كلاين" أن بكتيريا "هارمان" يمكن للبعوضة أن تبتلعها بالفم في حال أن مُزجت بالسكر، أو يمكن لها امتصاصها من خلال بشرتها عند ملامستها لها.وتقول رئيسة البرنامج، الدكتورة جانيث رودريغيز، عن نتائج اختبارات فريقها العلمي: "لقد بدأ معدل الإصابة في البعوض في التضاؤل، وبحلول نهاية العام الحالي 2023 لن يكون البعوض مصابا بطفيلي الملاريا".وتجري الاختبارات في الوقت الحالي، لتحديد ما إذا كانت البكتيريا آمنة للاستخدام على البشر.

https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html

https://sputnikarabic.ae/20230418/دراسة-تكشف-عن-خطر-جسيم--للعاب-البعوض-على-الإنسان-1076054331.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن