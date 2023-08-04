https://sputnikarabic.ae/20230804/علماء-يختبرون-بكتيريا-داخل-أمعاء-البعوض-كسلاح-ضد-الملاريا-1079804353.html
علماء يختبرون بكتيريا داخل أمعاء البعوض كسلاح ضد الملاريا
علماء يختبرون بكتيريا داخل أمعاء البعوض كسلاح ضد الملاريا
يعمل علماء على تطوير سلاح جديد واعد في مكافحة الملاريا، على شكل بكتيريا تتواجد في أحشاء البعوض، الأمر الذي يبعث الأمل بشأن الحد من نمو الطفيليات المجهرية... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T22:15+0000
2023-08-04T22:15+0000
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والبكتيريا المعروفة باسم سلالة "تي سي 1" من "دلفتيا تسوروهاتنسيس"، هي بكتيريا تحدث بشكل طبيعي، وتوجد في أمعاء البعوض، وفقا للدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس" العلمية.وتوصل العلماء إلى الاختراق المحتمل عن طريق الصدفة، خلال إجرائهم اختبارات داخل مركز أبحاث شركة "غلاكسو سميث كلاين" في مدينة برشلونة الإسبانية على مستعمرة من البعوض، وذلك ضمن تجربة لم تطور طفيل الملاريا.ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "تي سي 1" التي تحد من النمو، تؤثر على الطفيليات المجهرية التي تسبب مرض الملاريا في النهاية، والذي يقتل 600 ألف شخص سنويا.وتزعم الدراسة إلى أن بكتيريا "تي سي 1" لديها القدرة على تخفيض الحمل الطفيلي على البعوض، بنسبة تصل إلى 73%.وأوضحت أن البكتيريا تعمل من خلال إفرازها مركب صغير يعرف باسم "هارمان"، يقوم بمنع المراحل الأولى من نمو طفيلي الملاريا داخل أمعاء البعوضة.واكتشف العلماء في "غلاكسو سميث كلاين" أن بكتيريا "هارمان" يمكن للبعوضة أن تبتلعها بالفم في حال أن مُزجت بالسكر، أو يمكن لها امتصاصها من خلال بشرتها عند ملامستها لها.وتقول رئيسة البرنامج، الدكتورة جانيث رودريغيز، عن نتائج اختبارات فريقها العلمي: "لقد بدأ معدل الإصابة في البعوض في التضاؤل، وبحلول نهاية العام الحالي 2023 لن يكون البعوض مصابا بطفيلي الملاريا".وتجري الاختبارات في الوقت الحالي، لتحديد ما إذا كانت البكتيريا آمنة للاستخدام على البشر.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html
https://sputnikarabic.ae/20230418/دراسة-تكشف-عن-خطر-جسيم--للعاب-البعوض-على-الإنسان-1076054331.html
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علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
علماء يختبرون بكتيريا داخل أمعاء البعوض كسلاح ضد الملاريا
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يعمل علماء على تطوير سلاح جديد واعد في مكافحة الملاريا، على شكل بكتيريا تتواجد في أحشاء البعوض، الأمر الذي يبعث الأمل بشأن الحد من نمو الطفيليات المجهرية المسببة للمرض الفتاك.
والبكتيريا المعروفة باسم سلالة "تي سي 1" من "دلفتيا تسوروهاتنسيس"، هي بكتيريا تحدث بشكل طبيعي، وتوجد في أمعاء البعوض، وفقا للدراسة الجديدة المنشورة في مجلة
"ساينس" العلمية.
وتوصل العلماء إلى الاختراق المحتمل عن طريق الصدفة، خلال إجرائهم اختبارات داخل مركز أبحاث شركة "غلاكسو سميث كلاين" في مدينة برشلونة الإسبانية على مستعمرة من البعوض، وذلك ضمن تجربة لم تطور طفيل الملاريا.
ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "تي سي 1" التي تحد من النمو، تؤثر على الطفيليات المجهرية التي تسبب مرض الملاريا في النهاية، والذي يقتل 600 ألف شخص سنويا.
وتزعم الدراسة إلى أن بكتيريا "تي سي 1" لديها القدرة على تخفيض الحمل الطفيلي على البعوض، بنسبة تصل إلى 73%.
وأوضحت أن البكتيريا تعمل من خلال إفرازها مركب صغير يعرف باسم "هارمان"، يقوم بمنع المراحل الأولى من نمو طفيلي الملاريا داخل أمعاء البعوضة.
واكتشف العلماء في "غلاكسو سميث كلاين" أن بكتيريا "هارمان" يمكن للبعوضة أن تبتلعها بالفم في حال أن مُزجت بالسكر، أو يمكن لها امتصاصها من خلال بشرتها عند ملامستها لها.
وتقول رئيسة البرنامج، الدكتورة جانيث رودريغيز، عن نتائج اختبارات فريقها العلمي: "لقد بدأ معدل الإصابة في البعوض في التضاؤل، وبحلول نهاية العام الحالي 2023 لن يكون البعوض مصابا بطفيلي الملاريا".
وتجري الاختبارات في الوقت الحالي، لتحديد ما إذا كانت البكتيريا آمنة للاستخدام على البشر.