https://sputnikarabic.ae/20230804/مساعدة-وزير-الخارجية-الإماراتي-تختتم-زيارة-عمل-إلى-موسكو-1079800644.html

مساعدة وزير الخارجية الإماراتي تختتم زيارة عمل إلى موسكو

مساعدة وزير الخارجية الإماراتي تختتم زيارة عمل إلى موسكو

أنهت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، زيارة عمل إلى العاصمة... 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T19:11+0000

2023-08-04T19:11+0000

2023-08-04T19:29+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن، لانا زكي نسيبة، عقدت مشاورات مع نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية في العاصمة موسكو.وتابع البيان: "بحث الجانبان سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية، كما ناقشا آخر التطورات على الساحة الدولية، والتعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والقضايا الإقليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما يتضمن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا ولبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة إصلاح مجلس الأمن. وتطرقا كذلك إلى النهوض بالعمل المناخي حول العالم".وأشار البيان إلى أنه خلال الزيارة، التقت السفيرة نسيبة أيضًا مع، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقر وزارة الخارجية في موسكو، إذ ناقشت معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا وجميع القضايا الإقليمية والتطورات في المنطقة.من جهة أخرى، اجتمعت نسيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، وتباحث الجانبان بشأن الحالة في أفغانستان، وأكدا على ضرورة التنسيق لمعالجة أهم القضايا الإقليمية والدولية، بما يشمل الأمن ومكافحة المخدرات، والأزمة الإنسانية، ووضع النساء والفتيات.وبحسب البيان، حضر اللقاءات سفير دولة الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، ومدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية، عبدالرحمن النيادي.

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