https://sputnikarabic.ae/20230805/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-ومقتل-منفذها-فيديو-وصور-1079815652.html

إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار ومقتل منفذها... فيديو وصور

إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار ومقتل منفذها... فيديو وصور

أصيب 3 مواطنين إسرائيليين، اليوم السبت، في عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب ومقتل منفذها. 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T16:26+0000

2023-08-05T16:26+0000

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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، "عن إصابة 3 إسرائيليين حالة أحدهم خطيرة، ومقتل منفذ العملية بعد تحييده، فور قيامه بالعملية مباشرة، وذلك في قلب مدينة تل أبيب في ميدان مونتيفيوري".وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أنه "تم تحييد منفذ العملية بعد قيامه بإطلاق النار من خلال مسدس صغير، وأن قوات شرطية في طريقها إلى مكان الحادث في مدينة تل أبيب".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، إذ تنكر بزي عمال البلدية".ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن "المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة"، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.ووفقا للصحيفة: "ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، إذ تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة".وحسب تقارير محلية، فإن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، جلسة مشاورات أمنية في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230801/إصابة-5-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-بـمستوطنة-معاليه-أدوميم-ومقتل-المنفذ---عاجل-1079674420.html

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