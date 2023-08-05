https://sputnikarabic.ae/20230805/استطلاع-أكثر-من-ثلث-الأتراك-يرون-أن-على-أنقرة-إعطاء-الأولوية-للعلاقات-مع-روسيا-والصين-1079805573.html

استطلاع: أكثر من ثلث الأتراك يرون أن على أنقرة إعطاء الأولوية للعلاقات مع روسيا والصين

استطلاع: أكثر من ثلث الأتراك يرون أن على أنقرة إعطاء الأولوية للعلاقات مع روسيا والصين

يعتقد أكثر من ثلث المواطنين الأتراك أن أنقرة يجب أن تعطي الأولوية للاتصالات مع روسيا والصين في تطوير العلاقات الخارجية، حسبما أظهر استطلاع أجراه مركز متروبول... 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T03:02+0000

2023-08-05T03:02+0000

2023-08-05T03:02+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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قال حوالي 46.9% من المقيمين في الاستطلاع، إن على أنقرة إعطاء الأولوية للعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 39% في مارس 2022.وفي الوقت نفسه، يعتقد 35.5% من الأتراك أن العلاقات مع روسيا والصين يجب أن تكون أولوية بالنسبة للسلطات التركية، مقارنة بـ 29.5% في مارس 2022 و39% في يناير من نفس العام.وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 17% من الأتراك رفضوا الإجابة أو لم يحسموا أمرهم.قال أنصار الائتلاف الحاكم في تركيا، إنه يجب إعطاء الأولوية لروسيا والصين، حيث عبر أكثر من 53% من الذين صوتوا لحزب الحركة القومية في مايو و41.5% من الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم عن نفس الآراء.على النقيض تمامًا، يعتقد مؤيدو المعارضة أن أنقرة يجب أن تركز على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - فقد شارك أكثر من 74% من مؤيدي حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد و 53% من مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، لصالح هذا.وأجري الاستطلاع في 28 مديرية تركية في الفترة من 15 إلى 19 يوليو/تموز وشمل 1746 شخصا بهامش خطأ لا يتجاوز 2.3%.

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