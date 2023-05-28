https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يعد-بتنفيذ-مشروع-محور-الغاز-الذي-اقترحه-بوتين-1077528170.html
أردوغان يعد بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه بوتين
أردوغان يعد بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه بوتين
وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه في وقت سابق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T22:10+0000
2023-05-28T22:10+0000
2023-05-28T22:36+0000
العالم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك بعد فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وقال أردوغان، "سنعزز مكانة تركيا بشكل أكبر من خلال جلب الاستثمارات في النقل والطاقة، وهما البنية التحتية الأساسية للتنمية، إلى المستوى العالمي".في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" إلى تركيا. في اليوم التالي، ناقش بوتين الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما وجهاً لوجه في أستانا.في 14 أكتوبر، قال أردوغان إن الزعيمين وجها المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين لبدء العمل بسرعة على فكرة إنشاء مركز في تركيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
العالم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يعد بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه بوتين
22:10 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 22:36 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه في وقت سابق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
جاء ذلك بعد فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%
، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وقال أردوغان، "سنعزز مكانة تركيا بشكل أكبر من خلال جلب الاستثمارات في النقل والطاقة
، وهما البنية التحتية الأساسية للتنمية، إلى المستوى العالمي".
وأضاف، في رسالة التهنئة التي وجهها لنا، كرر السيد بوتين (الرئيس الروسي) مسألة أن تصبح تركيا، أي تراقيا، "مركزا للغاز". سنتخذ هذه الخطوة معهم. تراقيا ستكون المركز".
في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" إلى تركيا. في اليوم التالي، ناقش بوتين الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما وجهاً لوجه في أستانا.
في 14 أكتوبر، قال أردوغان إن الزعيمين وجها المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين لبدء العمل بسرعة على فكرة إنشاء مركز في تركيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.