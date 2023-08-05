https://sputnikarabic.ae/20230805/الرئيس-الجزائري-نرفض-أي-تدخل-عسكري-في-النيجر-1079823171.html
الرئيس الجزائري: نرفض أي تدخل عسكري في النيجر
الرئيس الجزائري: نرفض أي تدخل عسكري في النيجر
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T22:54+0000
2023-08-05T22:54+0000
2023-08-05T22:54+0000
عبد المجيد تبون
الجزائر
أخبار النيجر
العالم العربي
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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القاهرة - سبوتنيك. وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري، "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر ولا بد من الرجوع إليها". مضيفا "نرفض قطعا التدخل العسكري بالنيجر وأي تدخل سيشعل منطقة الساحل".وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك. موضحا أن "الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".
https://sputnikarabic.ae/20230805/مصدر-تشادي-لـسبوتنيك-شعوب-المنطقة-ترفض-التدخل-العسكري-وسياسة-الاستعمار-1079818955.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عبد المجيد تبون, الجزائر, أخبار النيجر, العالم العربي
عبد المجيد تبون, الجزائر, أخبار النيجر, العالم العربي
الرئيس الجزائري: نرفض أي تدخل عسكري في النيجر
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك.
القاهرة - سبوتنيك. وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري، "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر
ولا بد من الرجوع إليها". مضيفا "نرفض قطعا التدخل العسكري بالنيجر وأي تدخل سيشعل منطقة الساحل".
وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك. موضحا أن "الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".