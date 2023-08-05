https://sputnikarabic.ae/20230805/اليمن-المجلس-الانتقالي-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-في-مواجهات-مع-أنصار-الله-بمحافظة-لحج-1079805700.html

اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن مقتل 3 من جنوده في مواجهات مع "أنصار الله" بمحافظة لحج

اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن مقتل 3 من جنوده في مواجهات مع "أنصار الله" بمحافظة لحج

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، مقتل 3 من قواته إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة لحج جنوب اليمن. 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T03:30+0000

2023-08-05T03:30+0000

2023-08-05T03:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها "درع الجنوب"، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الجنوبية والحوثيين إثر محاولة تسلل لعناصرهم في القطاع الأول بجبهة الحد يافِّع الحدودية (شمال شرقي محافظة لحج).وذكرت قوات المجلس الانتقالي أن "ثلاثة من القوات الجنوبية قتلوا خلال المواجهات، فيما تكبد الحوثيون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، على حد قولها.ويأتي التصعيد الميداني الجديد بعد أيام من إعلان قوات المجلس الانتقالي، يوم الجمعة الماضي، صد محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" في القطاع الثالث بجبهة الحد يافِّع شمال شرقي لحج، وإلحاق خسائر في صفوف الجماعة.وفي 10 يوليو الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أطراف الصراع في اليمن إلى "وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التصعيد"، مؤكداً أن "شرارات العنف المستمرة بالإضافة إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال واسع النطاق تؤدي إلى زيادة التوترات".وتصاعد التوتر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومقاتلي جماعة "أنصار الله" في جبهة الحَّد الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء (جنوب ووسط اليمن)، منذ سيطرة الجماعة في يوليو العام الماضي، على مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، إذ تدور بين الحين والآخر، اشتباكات في الجبهة الحدودية، غالباً ما توقع ضحايا.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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