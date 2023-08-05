https://sputnikarabic.ae/20230805/انفجارات-متوالية-تسجلها-مقاطعة-خميلنيتسكي-الأوكرانية-وأنباء-عن-صواريخ-كينجال-1079819500.html
انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"
انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"
أبلغت إدارة الدولة الإقليمية الأوكرانية، اليوم السبت، عن دوي انفجارات متكررة في مقاطعة خميلنيتسكي غربي البلاد. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T17:38+0000
2023-08-05T17:38+0000
2023-08-05T17:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/01/1076518211_0:16:675:396_1920x0_80_0_0_8f8adde913ab90204d6ff0ce44304f30.jpg
وقالت الإدارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "دوي انفجارات مرة أخرى في منطقة خميلنيتسكي، يرجى البقاء في الملاجئ".وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي، وفي بلدة ستاروكونستانتينوف، وسُمع دوي انفجارات بالقرب من المطار العسكري.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل لقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته وفقًا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الأسطول-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-في-منطقة-سيفاستوبول-البحرية-1079811035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/01/1076518211_20:0:592:429_1920x0_80_0_0_de175b0725e36a83911772182ee31107.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"
تابعنا عبر
أبلغت إدارة الدولة الإقليمية الأوكرانية، اليوم السبت، عن دوي انفجارات متكررة في مقاطعة خميلنيتسكي غربي البلاد.
وقالت الإدارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "دوي انفجارات مرة أخرى في منطقة خميلنيتسكي، يرجى البقاء في الملاجئ".
كما تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي، وفي بلدة ستاروكونستانتينوف، وسُمع دوي انفجارات بالقرب من المطار العسكري.
كما ترافق ذلك مع أنباء حول تحليق صواريخ "كينجال" في الأجواء الأوكرانية.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل لقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي نفذته وفقًا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.