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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/انفجارات-متوالية-تسجلها-مقاطعة-خميلنيتسكي-الأوكرانية-وأنباء-عن-صواريخ-كينجال-1079819500.html
انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"
انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"
أبلغت إدارة الدولة الإقليمية الأوكرانية، اليوم السبت، عن دوي انفجارات متكررة في مقاطعة خميلنيتسكي غربي البلاد. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T17:38+0000
2023-08-05T17:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الإدارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "دوي انفجارات مرة أخرى في منطقة خميلنيتسكي، يرجى البقاء في الملاجئ".وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي، وفي بلدة ستاروكونستانتينوف، وسُمع دوي انفجارات بالقرب من المطار العسكري.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل لقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته وفقًا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الأسطول-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-في-منطقة-سيفاستوبول-البحرية-1079811035.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"

17:38 GMT 05.08.2023
© Photo / Press service of the concern "Kalashnikov" / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستيرلا 10 أم".
اختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات ستيرلا 10 أم. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Photo / Press service of the concern "Kalashnikov"
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أبلغت إدارة الدولة الإقليمية الأوكرانية، اليوم السبت، عن دوي انفجارات متكررة في مقاطعة خميلنيتسكي غربي البلاد.
وقالت الإدارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "دوي انفجارات مرة أخرى في منطقة خميلنيتسكي، يرجى البقاء في الملاجئ".
كما تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي، وفي بلدة ستاروكونستانتينوف، وسُمع دوي انفجارات بالقرب من المطار العسكري.
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11:59 GMT

كما ترافق ذلك مع أنباء حول تحليق صواريخ "كينجال" في الأجواء الأوكرانية.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل لقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته وفقًا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
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