https://sputnikarabic.ae/20230805/دراسة-توضح-تأثيرات-خطيرة-للحرارة-العالية-على-الصحة-العقلية-1079811165.html

دراسة توضح تأثيرات خطيرة للحرارة العالية على الصحة العقلية

دراسة توضح تأثيرات خطيرة للحرارة العالية على الصحة العقلية

حذرت دراسة جديدة من أن درجات الحرارة العالية، التي تشهدها دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لديها ‏تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية لسكان الأرض.‏ 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T12:24+0000

2023-08-05T12:24+0000

2023-08-05T12:24+0000

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درجات الحرارة اليوم

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وأكدت الدراسة الصادرة عن جامعة بايلور الطبية الأمريكية بأواخر الشهر الماضي، أن الحرارة العالية لها تأثيرات أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية، وكذلك الذين يتعاطون الكحوليات.وأشارت الى أن أبرز تأثيرات الحرارة المرتفعة على الصحة العقليةتزعم دراسة جامعة بايلور، أن الحرارة المفرطة من الممكن أن تسبب:- تغيرات في المشاعر والسلوك- الغضب- التهيج والعدوانية- عدم الراحة والتوتر والإرهاق- الارتباك وانخفاض الدافعوهنا، يقول الأستاذ ونائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة بايلور، الدكتور عصام شاه: "تزداد جميع الأمراض العقلية مع ارتفاع درجة الحرارة لأنها تؤدي إلى مزيد من التعب والتهيج والقلق، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم نوبات الاكتئاب".نصائح لحماية الصحة العقلية من الحرارة العالية- ترطيب الجسم بشرب السوائل- إبقاء الرأس مغطى أثناء الخروج من المنزل- سكب بعض الماء على الرأس لتبريده- محاولة القيام بالأنشطة في الظل وليس تحت أشعة الشمس مباشرة- السير قدر الإمكان في أماكن بها مكيفات الهواء مثل المراكز التجاريةكما يحذر شاه من أن بعض الأدوية الخاصة بالصحة العقلية، مثل الليثيوم لمرضى الاضطراب ثنائي القطب، قد لا تقترن جيدا بالحرارة العالية، موضحا أن الليثيوم يمر عبر الكلى، ولذلك إذا كنت تتعرق أكثر، فإن مستويات الليثيوم تتقلب لديك. في سياق متصل، كشفت بعض الدراسات، أن التعرض لأي كارثة مناخية طبيعية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بأكثر من 30٪، والقلق بنسبة 70٪، وكلاهما بأكثر من 87٪.كما أفادت دراسة في دورية "جاما" العلمية عن زيادة بنسبة 8٪ في زيارات الطوارئ، بسبب تأثيرات الحرارة على الصحة العقلية.

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https://sputnikarabic.ae/20210902/الصحة-السعودية-توجه-8-إرشادات-للوقاية-من-درجات-الحرارة-العالية-1050019347.html

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علوم, منوعات, الأخبار, درجات الحرارة اليوم