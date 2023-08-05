https://sputnikarabic.ae/20230805/دراسة-توضح-تأثيرات-خطيرة-للحرارة-العالية-على-الصحة-العقلية-1079811165.html
دراسة توضح تأثيرات خطيرة للحرارة العالية على الصحة العقلية
دراسة توضح تأثيرات خطيرة للحرارة العالية على الصحة العقلية
حذرت دراسة جديدة من أن درجات الحرارة العالية، التي تشهدها دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لديها تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية لسكان الأرض. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T12:24+0000
2023-08-05T12:24+0000
2023-08-05T12:24+0000
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وأكدت الدراسة الصادرة عن جامعة بايلور الطبية الأمريكية بأواخر الشهر الماضي، أن الحرارة العالية لها تأثيرات أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية، وكذلك الذين يتعاطون الكحوليات.وأشارت الى أن أبرز تأثيرات الحرارة المرتفعة على الصحة العقليةتزعم دراسة جامعة بايلور، أن الحرارة المفرطة من الممكن أن تسبب:- تغيرات في المشاعر والسلوك- الغضب- التهيج والعدوانية- عدم الراحة والتوتر والإرهاق- الارتباك وانخفاض الدافعوهنا، يقول الأستاذ ونائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة بايلور، الدكتور عصام شاه: "تزداد جميع الأمراض العقلية مع ارتفاع درجة الحرارة لأنها تؤدي إلى مزيد من التعب والتهيج والقلق، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم نوبات الاكتئاب".نصائح لحماية الصحة العقلية من الحرارة العالية- ترطيب الجسم بشرب السوائل- إبقاء الرأس مغطى أثناء الخروج من المنزل- سكب بعض الماء على الرأس لتبريده- محاولة القيام بالأنشطة في الظل وليس تحت أشعة الشمس مباشرة- السير قدر الإمكان في أماكن بها مكيفات الهواء مثل المراكز التجاريةكما يحذر شاه من أن بعض الأدوية الخاصة بالصحة العقلية، مثل الليثيوم لمرضى الاضطراب ثنائي القطب، قد لا تقترن جيدا بالحرارة العالية، موضحا أن الليثيوم يمر عبر الكلى، ولذلك إذا كنت تتعرق أكثر، فإن مستويات الليثيوم تتقلب لديك. في سياق متصل، كشفت بعض الدراسات، أن التعرض لأي كارثة مناخية طبيعية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بأكثر من 30٪، والقلق بنسبة 70٪، وكلاهما بأكثر من 87٪.كما أفادت دراسة في دورية "جاما" العلمية عن زيادة بنسبة 8٪ في زيارات الطوارئ، بسبب تأثيرات الحرارة على الصحة العقلية.
https://sputnikarabic.ae/20230731/دراسات-تكشف-عن-رابط-بين-موجات-الحر-الشديدة-وزيادة-معدلات-الجريمة-1079600722.html
https://sputnikarabic.ae/20210902/الصحة-السعودية-توجه-8-إرشادات-للوقاية-من-درجات-الحرارة-العالية-1050019347.html
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علوم, منوعات, الأخبار, درجات الحرارة اليوم
علوم, منوعات, الأخبار, درجات الحرارة اليوم
دراسة توضح تأثيرات خطيرة للحرارة العالية على الصحة العقلية
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حذرت دراسة جديدة من أن درجات الحرارة العالية، التي تشهدها دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لديها تأثيرات خطيرة على الصحة العقلية لسكان الأرض.
وأكدت الدراسة
الصادرة عن جامعة بايلور الطبية الأمريكية بأواخر الشهر الماضي، أن الحرارة العالية لها تأثيرات أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية، وكذلك الذين يتعاطون الكحوليات.
الحرارة العالية لديها تأثير مباشر على على مادة "السيروتونين"، وهي الناقل العصبي الأساسي الذي ينظم مزاج، مما يترتب عليه انخفاض مستويات السعادة أو الفرح، وزيادة مستويات التوتر والإرهاق في المقابل.
أبرز تأثيرات الحرارة المرتفعة على الصحة العقلية
تزعم دراسة جامعة بايلور، أن الحرارة المفرطة من الممكن أن تسبب:
- تغيرات في المشاعر والسلوك
- عدم الراحة والتوتر والإرهاق
- الارتباك وانخفاض الدافع
وهنا، يقول الأستاذ ونائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة بايلور، الدكتور عصام شاه: "تزداد جميع الأمراض العقلية مع ارتفاع درجة الحرارة لأنها تؤدي إلى مزيد من التعب والتهيج والقلق، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم نوبات الاكتئاب".
نصائح لحماية الصحة العقلية من الحرارة العالية
- ترطيب الجسم بشرب السوائل
- إبقاء الرأس مغطى أثناء الخروج من المنزل
- سكب بعض الماء على الرأس لتبريده
- محاولة القيام بالأنشطة في الظل وليس تحت أشعة الشمس مباشرة
- السير قدر الإمكان في أماكن بها مكيفات الهواء
مثل المراكز التجارية
كما يحذر شاه من أن بعض الأدوية الخاصة بالصحة العقلية، مثل الليثيوم لمرضى الاضطراب ثنائي القطب، قد لا تقترن جيدا بالحرارة العالية، موضحا أن الليثيوم يمر عبر الكلى، ولذلك إذا كنت تتعرق أكثر، فإن مستويات الليثيوم تتقلب لديك.
في سياق متصل، كشفت بعض الدراسات، أن التعرض لأي كارثة مناخية طبيعية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بأكثر من 30٪، والقلق بنسبة 70٪، وكلاهما بأكثر من 87٪.
كما أفادت دراسة في دورية
"جاما" العلمية عن زيادة بنسبة 8٪ في زيارات الطوارئ، بسبب تأثيرات الحرارة على الصحة العقلية.