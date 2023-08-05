https://sputnikarabic.ae/20230805/زاخاروفا-روسيا-ستعيد-فتح-سفارتيها-في-بوركينا-فاسو-وغينيا-الاستوائية-قبل-نهاية-العام-1079805992.html
زاخاروفا: روسيا ستعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام
زاخاروفا: روسيا ستعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تخطط لإعادة فتح السفارتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T04:29+0000
2023-08-05T04:29+0000
2023-08-05T04:44+0000
روسيا
بوركينا فاسو
غينيا
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريح لسبوتنيك، "لقد بدأنا في مناقشة المشكلات الفنية مع شركائنا، ومن المقرر أن تُفتتح البعثات الدبلوماسية قبل نهاية العام الجاري".وأشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استئناف نشاط السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا -أفريقيا" الثانية التي عُقدت في مدينة سان بطرسبرغ في 28 يوليو/تموز الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230731/بوركينا-فاسو-ومالي-تعتبران-أي-تدخل-عسكري-ضد-النيجر-إعلان-حرب-ضدهما-1079644699.html
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روسيا, بوركينا فاسو, غينيا, ماريا زاخاروفا
روسيا, بوركينا فاسو, غينيا, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا: روسيا ستعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام
04:29 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 04:44 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تخطط لإعادة فتح السفارتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريح لسبوتنيك، "لقد بدأنا في مناقشة المشكلات الفنية مع شركائنا
، ومن المقرر أن تُفتتح البعثات الدبلوماسية قبل نهاية العام الجاري".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استئناف نشاط السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا -أفريقيا" الثانية التي عُقدت في مدينة سان بطرسبرغ في 28 يوليو/تموز الماضي.