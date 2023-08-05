https://sputnikarabic.ae/20230805/ميقاتي-نؤكد-احترام-لبنان-مبدأ-عدم-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للدول-كافة-وعمق-العلاقات-مع-الكويت-1079814029.html

ميقاتي: نؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة وعمق العلاقات مع الكويت

ميقاتي: نؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة وعمق العلاقات مع الكويت

أصدر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بيانا بشأن تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة ‏اللبناني، أمين سلام، فيما يتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح... 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T14:32+0000

2023-08-05T14:32+0000

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وشدد ميقاتي في بيان رسمي أن "لبنان يحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية، تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي".وأكّد البيان أن "التوضيح اللاحق الذي أصدره وزير الاقتصاد اللبناني بشأن مقصده، يهم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تأكيد عمق العلاقة بين لبنان والكويت وشعبيهما ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة، كما يؤكد أن دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود".وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، ناشد في مقابلة مع "سبوتنيك"، في وقت سابق، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظاً على الأمن الغذائي، معربا عن أمله بتلقي الجواب قريباً من الكويت، ولفت إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".من جانبه، استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح تصريح الوزير اللبناني، حول إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت.ووصف البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة، التصريح بأنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".وطالبت الخارجية الكويتية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، "بسحب هذا التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أنه "سبق لدولة الكويت أن مولت بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت، عام 1969، عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".

https://sputnikarabic.ae/20230805/ميقاتي-يعلق-على-تحذيرات-السعودية-والكويت-وألمانيا-من-السفر-إلى-لبنان-1079810165.html

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