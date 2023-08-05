https://sputnikarabic.ae/20230805/نمر-ثلجي-يردي-ماعزا-جبليا-قتيلا-بعد-كمين-محكم-فيديو-1079820872.html
نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم... فيديو
نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم... فيديو
شكّل كهف سري في أعماق جبال باكستان أحد الملاجئ الأخيرة لنمر الثلج، أحد أندر وأجمل أفراد فصيلة القطط الكبيرة. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T18:59+0000
2023-08-05T18:59+0000
2023-08-05T18:59+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وقرر الصحفي نزار مالك، استخدام مهاراته الرصدية للمساعدة في تعزيز وحماية هذه الأنواع المهددة بشدة بالانقراض.وصوّر مالك وثائقيا ظهرت فيه استراتيجيات هذا السنور القاتل في صيد فرائسه، حيث ينصب الكمين لفريسته بعد أن يتمرغ بالتراب كي يموه نفسه بألوان البيئة المحيطة، قبل الانقضاض على ماعز الجبل في مقطع القيديو المقتطف من الوثائقي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم... فيديو
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شكّل كهف سري في أعماق جبال باكستان أحد الملاجئ الأخيرة لنمر الثلج، أحد أندر وأجمل أفراد فصيلة القطط الكبيرة.
وقرر الصحفي نزار مالك، استخدام مهاراته الرصدية للمساعدة في تعزيز وحماية هذه الأنواع المهددة بشدة بالانقراض.
في كل عام، تعود أجيال من نمور الثلج إلى الجبال لتربية صغارها، تجبر المواسم القاسية هذا المفترس وفريسته على اللجوء إلى الروافد السفلية للوديان، حيث يسجل مالك سلوكيات الصيد والتغذية والتزاوج.
وصوّر مالك وثائقيا ظهرت فيه استراتيجيات هذا السنور
القاتل في صيد فرائسه، حيث ينصب الكمين لفريسته بعد أن يتمرغ بالتراب كي يموه نفسه بألوان البيئة المحيطة، قبل الانقضاض على ماعز الجبل في مقطع القيديو المقتطف من الوثائقي.