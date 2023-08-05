عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230805/نمر-ثلجي-يردي-ماعزا-جبليا-قتيلا-بعد-كمين-محكم-فيديو-1079820872.html
نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم... فيديو
نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم... فيديو
شكّل كهف سري في أعماق جبال باكستان أحد الملاجئ الأخيرة لنمر الثلج، أحد أندر وأجمل أفراد فصيلة القطط الكبيرة. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T18:59+0000
2023-08-05T18:59+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103713/10/1037131084_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d81428afe77db04e82eb729ca85c701c.jpg
وقرر الصحفي نزار مالك، استخدام مهاراته الرصدية للمساعدة في تعزيز وحماية هذه الأنواع المهددة بشدة بالانقراض.وصوّر مالك وثائقيا ظهرت فيه استراتيجيات هذا السنور القاتل في صيد فرائسه، حيث ينصب الكمين لفريسته بعد أن يتمرغ بالتراب كي يموه نفسه بألوان البيئة المحيطة، قبل الانقضاض على ماعز الجبل في مقطع القيديو المقتطف من الوثائقي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103713/10/1037131084_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a54b9e3e7d52508c9344e16f914beb76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم... فيديو

18:59 GMT 05.08.2023
CC0 / pixapay / Pixel-mixerنمر الثلوج
نمر الثلوج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
CC0 / pixapay / Pixel-mixer
تابعنا عبرTelegramNabd
شكّل كهف سري في أعماق جبال باكستان أحد الملاجئ الأخيرة لنمر الثلج، أحد أندر وأجمل أفراد فصيلة القطط الكبيرة.
وقرر الصحفي نزار مالك، استخدام مهاراته الرصدية للمساعدة في تعزيز وحماية هذه الأنواع المهددة بشدة بالانقراض.

في كل عام، تعود أجيال من نمور الثلج إلى الجبال لتربية صغارها، تجبر المواسم القاسية هذا المفترس وفريسته على اللجوء إلى الروافد السفلية للوديان، حيث يسجل مالك سلوكيات الصيد والتغذية والتزاوج.

وصوّر مالك وثائقيا ظهرت فيه استراتيجيات هذا السنور القاتل في صيد فرائسه، حيث ينصب الكمين لفريسته بعد أن يتمرغ بالتراب كي يموه نفسه بألوان البيئة المحيطة، قبل الانقضاض على ماعز الجبل في مقطع القيديو المقتطف من الوثائقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала