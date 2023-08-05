https://sputnikarabic.ae/20230805/وزير-سوري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يسعى-لتحرير-مياه-شرب-الحسكة-من-التجاذب-الأمريكي-التركي-1079822081.html
وزير سوري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يسعى لتحرير مياه شرب الحسكة من التجاذب "الأمريكي التركي"
وزير سوري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يسعى لتحرير مياه شرب الحسكة من التجاذب "الأمريكي التركي"
كشف وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، عن تنسيق سوري - روسي مع بعض المنظمات الدولية، لتحييد محطة آبار مياه الشرب الوحيدة التي تغذي مليون مواطن سوري في... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T20:00+0000
2023-08-05T20:00+0000
2023-08-05T20:00+0000
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وقال الوزير مخلوف في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "جهودًا مشتركة بين الحكومة السورية والأصدقاء الروس، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية، ستفضي خلال الأيام القادمة، إلى تحييد محطة مشروع آبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب النقية لسكان مدينة الحسكة وأجزاء واسعة من ريفها".وجاء تصريح الوزير السوري أثناء زيارة وفد حكومي سوري، اليوم السبت 5 أب/ أغسطس، إلى محافظة الحسكة للاطلاع على الواقع الخدمي وسبل دعم المحافظة التي تعاني جراء الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها أهالي المحافظة، من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي والفصائل المسلحة التابعة لهما ممن يسيطرون على أجزاء واسعة منها.مخلوف: يسرقون قمحنا ونفطنا ويحتلون مدراسناوأوضح الوزير مخلوف أن "أهالي الحسكة الصامدين يقارعون المحتلين الأمريكي والتركي ويتحملون كل ممارساتهما الإجرامية وأهمها حرمانهم من المياه وسرقة الثروات الوطنية من نفط وقمح، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم كان حوارًا مفتوحًا تم خلاله طرح المطالب والمقترحات الخاصة بتحسين الواقع الخدمي، وتمت معالجة بعض القضايا بشكل فوري، وهناك قضايا سيتم نقلها إلى طاولة الحكومة لمعالجتها خلال الفترة القادمة".وتابع مخلوف:مبينًا أنه "فيما يتعلق بإيقاف تشغيل محطة علوك من قبل المحتل التركي من طرف والمحتل الامريكي من طرف أخر، فإن الحكومة لم تتوان عن نقل هذه الجريمة إلى المجتمع الدولي، ومن خلال التنسيق مع جميع الجهات الدولية والأصدقاء في الجيش الروسي المتواجد في محافظة الحسكة ستتكلل هذه الجهود بالنجاح، وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه إلى الأهالي بأقرب وقت ممكن".كما طالبت الفعاليات الاجتماعية بزيادة عدد رحلات السورية للطيران إلى رحلتين أسبوعيًا وتخفيض سعر التذكرة وزيادة مخصصات الطحين للمخابز وتفعيل عمل مركز معالجة مرضى السرطان في القامشلي الذي لم يرى النور بعد، بحسب قولهم.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079773278.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
وزير سوري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يسعى لتحرير مياه شرب الحسكة من التجاذب "الأمريكي التركي"
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كشف وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، عن تنسيق سوري - روسي مع بعض المنظمات الدولية، لتحييد محطة آبار مياه الشرب الوحيدة التي تغذي مليون مواطن سوري في محافظة الحسكة، عن الاستخدام السياسي المتبادل بين "الاحتلالين الأمريكي والتركي".
وقال الوزير مخلوف في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "جهودًا مشتركة بين الحكومة السورية والأصدقاء الروس، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية، ستفضي خلال الأيام القادمة، إلى تحييد محطة مشروع آبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب النقية لسكان مدينة الحسكة وأجزاء واسعة من ريفها".
وجاء تصريح الوزير السوري أثناء زيارة وفد حكومي سوري، اليوم السبت 5 أب/ أغسطس، إلى محافظة الحسكة للاطلاع على الواقع الخدمي وسبل دعم المحافظة التي تعاني جراء الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها أهالي المحافظة، من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي والفصائل المسلحة التابعة لهما ممن يسيطرون على أجزاء واسعة منها.
وضم الوفد كلًا من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، رئيس الوفد، ووزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد، ومعاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد.
مخلوف: يسرقون قمحنا ونفطنا ويحتلون مدراسنا
وأوضح الوزير مخلوف أن "أهالي الحسكة الصامدين يقارعون المحتلين الأمريكي والتركي ويتحملون كل ممارساتهما الإجرامية وأهمها حرمانهم من المياه وسرقة الثروات الوطنية من نفط وقمح، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم كان حوارًا مفتوحًا تم خلاله طرح المطالب والمقترحات الخاصة بتحسين الواقع الخدمي، وتمت معالجة بعض القضايا بشكل فوري، وهناك قضايا سيتم نقلها إلى طاولة الحكومة لمعالجتها خلال الفترة القادمة".
الحكومة ستقوم بدعم عمل مجلس مدينة الحسكة في مسائل النظافة وتوفير المياه، كذلك دعم المدارس الحكومية المحدودة ضمن سيطرة الدولة السورية، وذلك نتيجة احتلال الآلاف من المباني المدرسية من قبل الجيش الأمريكي الذي قام بتحويلها إلى مقرات عسكرية وسجون.
مبينًا أنه "فيما يتعلق بإيقاف تشغيل محطة علوك من قبل المحتل التركي من طرف والمحتل الامريكي من طرف أخر، فإن الحكومة لم تتوان عن نقل هذه الجريمة إلى المجتمع الدولي، ومن خلال التنسيق مع جميع الجهات الدولية والأصدقاء في الجيش الروسي المتواجد في محافظة الحسكة ستتكلل هذه الجهود بالنجاح، وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه إلى الأهالي بأقرب وقت ممكن".
وتركزت مطالب سكان محافظة الحسكة على ضرورة تحييد محطة علوك وإعادة تشغيلها بالسرعة القصوى باعتبارها الحل والمصدر الوحيد لمياه الشرب وتحويل مركز اللؤلؤة المحدث إلى مستشفى وطني وذلك نتيجة سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي على المشفى الوطني ومشفى الأطفال، وزيادة مخصصات المحافظة من المواد المقننة من السكر والرز والاهتمام بالنظافة ودعم مجلس مدينة الحسكة بالآليات.
كما طالبت الفعاليات الاجتماعية بزيادة عدد رحلات السورية
للطيران إلى رحلتين أسبوعيًا وتخفيض سعر التذكرة وزيادة مخصصات الطحين للمخابز وتفعيل عمل مركز معالجة مرضى السرطان في القامشلي الذي لم يرى النور بعد، بحسب قولهم.