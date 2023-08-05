https://sputnikarabic.ae/20230805/الجيش-الروسي-يدمر-مقرات-النصرة-الإرهابية-في-إدلب-1079821019.html
الجيش الروسي يدمر مقرات "النصرة" الإرهابية في إدلب
الجيش الروسي يدمر مقرات "النصرة" الإرهابية في إدلب
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية دمروا مقر جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T19:43+0000
2023-08-05T19:43+0000
2023-08-05T19:43+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت، اليوم السبت، إن "هذه المقرات تورطت في اعتداءات إرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا". وقال كوليت:وأضاف كوليت: "تم خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تسجيل أربع هجمات من جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".وختم كوليت: "أسفر إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات أطلقه إرهابيون على سيارة تابعة للقوات المسلحة السورية عن مقتل جندي سوري وإصابة أربعة آخرين".وقال كوليت، يوم أمس الجمعة، إن "ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، يجري تدريبهم في منطقة خفض التصعيد في محافطة إدلب شمال غربي سوريا".وتابع كوليت:وأكد كوليت أن "المسلحين يتم تدريبهم وفقا لبرامج المدفعية والتخريب والهندسة والحرائق وتدريب القناصة".
https://sputnikarabic.ae/20230728/مركز-المصالحة-الروسي-إم-كيو-9-الأمريكية-تقترب-بشكل-خطير-من-سو-34-الروسية-في-سوريا-1079523757.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مقرات "النصرة" الإرهابية في إدلب
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية دمروا مقر جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بالقرب من مدينة إدلب شمال غربي البلاد.
وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت، اليوم السبت، إن "هذه المقرات تورطت في اعتداءات إرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا".
في محيط مدينة إدلب، تم تدمير مقر جماعة جبهة النصرة الإرهابية بضربة مشتركة لقوات الفضاء الروسية وسلاح الجو السوري، وكان هناك أشخاص متورطون في تنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية وعملياتية استهدفت قوات الحكومة السورية والسكان المدنيين.
وأضاف كوليت: "تم خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تسجيل أربع هجمات من جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".
وختم كوليت: "أسفر إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات أطلقه إرهابيون على سيارة تابعة للقوات المسلحة السورية عن مقتل جندي سوري وإصابة أربعة آخرين".
وقال كوليت، يوم أمس الجمعة، إن "ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، يجري تدريبهم في منطقة خفض التصعيد في محافطة إدلب شمال غربي سوريا".
منذ 28 يوليو(تموز)، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وبحسب المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات، تقوم قيادة جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بتدريب ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني.
وأكد كوليت
أن "المسلحين يتم تدريبهم وفقا لبرامج المدفعية والتخريب والهندسة والحرائق وتدريب القناصة".