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https://sputnikarabic.ae/20230806/إعلام-مصرع-15-شخصًا-على-الأقل-وإصابة-نحو-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-باكستان-1079830463.html
إعلام: مصرع 15 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في باكستان
إعلام: مصرع 15 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في باكستان
لقى ما لا يقل عن 15 راكبا مصرعهم وأصيب 50 آخرون عندما خرجت 10 عربات قطار عن القضبان فى إقليم السند الباكستانى بالقرب من مدينة نواب شاه، حسبا ذكرت قناة Geo News... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T10:48+0000
2023-08-06T10:48+0000
العالم
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وفقا للقناة، فإن أعمال الإنقاذ جارية حاليا. تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة. الضحايا يتلقون المساعدة الطبية.
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إعلام: مصرع 15 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

10:48 GMT 06.08.2023
© AP Photo / Frank Franklin IIقطار
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
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لقى ما لا يقل عن 15 راكبا مصرعهم وأصيب 50 آخرون عندما خرجت 10 عربات قطار عن القضبان فى إقليم السند الباكستانى بالقرب من مدينة نواب شاه، حسبا ذكرت قناة Geo News TV نقلا عن الشرطة.
وفقا للقناة، فإن أعمال الإنقاذ جارية حاليا. تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة. الضحايا يتلقون المساعدة الطبية.
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