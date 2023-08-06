https://sputnikarabic.ae/20230806/إعلام-مصرع-15-شخصًا-على-الأقل-وإصابة-نحو-50-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-باكستان-1079830463.html

إعلام: مصرع 15 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

إعلام: مصرع 15 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

لقى ما لا يقل عن 15 راكبا مصرعهم وأصيب 50 آخرون عندما خرجت 10 عربات قطار عن القضبان فى إقليم السند الباكستانى بالقرب من مدينة نواب شاه، حسبا ذكرت قناة Geo News... 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T10:48+0000

2023-08-06T10:48+0000

2023-08-06T10:48+0000

العالم

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وفقا للقناة، فإن أعمال الإنقاذ جارية حاليا. تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة. الضحايا يتلقون المساعدة الطبية.

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