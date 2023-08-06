https://sputnikarabic.ae/20230806/السفارة-القطرية-لدى-بيروت-تدعو-رعاياها-لتجنب-مناطق-الأحداث-الحالية-في-لبنان-1079829208.html
السفارة القطرية لدى بيروت تدعو رعاياها لتجنب مناطق الأحداث الحالية في لبنان
السفارة القطرية لدى بيروت تدعو رعاياها لتجنب مناطق الأحداث الحالية في لبنان
دعت السفارة القطرية لدى بيروت، اليوم الأحد، المواطنين القطريين الزائرين للبنان، الابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية في لبنان. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T10:28+0000
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وأكدت وكالة الأنباء القطرية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية القطرية ناشدت رعاياها في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد الدائم بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة، مطالبة إياهم التواصل مع السفارة القطرية في بيروت في الحالات الطارئة.وفي السياق نفسه، دعت السفارة السعودية في لبنان، أمس السبت، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين بعض فصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة.وقالت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".وطالبت السفارة بحسب البيان، "المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".ويأتي البيان السعودي رغم الهدوء النسبي الذي سيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة داخل مخيم عين الحلوة في لبنان.وقال الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" الفلسطينية، جهاد طه، في تصريح لسبوتنيك أمس، إن الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول.وأوضح أن اللجان المشكلة ستقدم تقريراً يومياً إلى هيئة العمل المشترك لمراقبة أي خرق من الطرفين، خاصةً أنه تم الإعلان عن الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار، قائلا: "اللجان الميدانية التي شكلت وتم إضافتها إلى لجان تثبيت وقف إطلاق النار، ستعمل على المراقبة الفعلية للطرفين وتقديم تقرير يومي لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، عن أي خرق لأطراف النزاع لمعالجة الوضع وتحميلها مسؤولية خروقاتها".
https://sputnikarabic.ae/20230804/السفارة-السعودية-في-بيروت-تدعو-رعاياها-لمغادرة-لبنان-على-وجه-السرعة-1079804623.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السفارة القطرية لدى بيروت تدعو رعاياها لتجنب مناطق الأحداث الحالية في لبنان
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دعت السفارة القطرية لدى بيروت، اليوم الأحد، المواطنين القطريين الزائرين للبنان، الابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية في لبنان.
وأكدت وكالة
الأنباء القطرية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية القطرية ناشدت رعاياها في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد الدائم بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة، مطالبة إياهم التواصل مع السفارة القطرية في بيروت في الحالات الطارئة.
وفي السياق نفسه، دعت السفارة السعودية في لبنان، أمس السبت، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين بعض فصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة.
وقالت السفارة السعودية
في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".
وطالبت السفارة بحسب البيان، "المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".
ويأتي البيان السعودي رغم الهدوء النسبي الذي سيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة داخل مخيم عين الحلوة
في لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" الفلسطينية، جهاد طه، في تصريح لسبوتنيك
أمس، إن الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول.
وأوضح أن اللجان المشكلة ستقدم تقريراً يومياً إلى هيئة العمل المشترك لمراقبة أي خرق من الطرفين، خاصةً أنه تم الإعلان عن الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار، قائلا: "اللجان الميدانية التي شكلت وتم إضافتها إلى لجان تثبيت وقف إطلاق النار، ستعمل على المراقبة الفعلية للطرفين وتقديم تقرير يومي لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، عن أي خرق لأطراف النزاع لمعالجة الوضع وتحميلها مسؤولية خروقاتها".