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https://sputnikarabic.ae/20230806/الفلبين-تتهم-البحرية-الصينية-باستخدام-خراطيم-المياه-ضد-سفنها-ببحر-الصين-الجنوبي-1079824033.html
الفلبين تتهم البحرية الصينية باستخدام خراطيم المياه ضد سفنها ببحر الصين الجنوبي
الفلبين تتهم البحرية الصينية باستخدام خراطيم المياه ضد سفنها ببحر الصين الجنوبي
اتهم خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، خفر السواحل الصيني باستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول المتنازع عليها مع بكين في بحر... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T04:16+0000
2023-08-06T05:07+0000
العالم
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وقال المتحدث باسم الأسطول الغربي الفلبيني، جاي تارييلا، في بيان نشر على موقع "تويتر": "يدين خفر السواحل الفلبيني بشدة المناورات الخطيرة لخفر السواحل الصيني، والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد سفن خفر السواحل الفلبيني التي ترافق قوارب السكان الأصليين المستأجرة من قبل القوات المسلحة الفلبينية".وكان خفر السواحل الفلبيني، اتهم سفن دوريات صينية باعتراض اثنين من زوارقها في بحر الصين الجنوبي، ووصف تصرفات الصين بأنها "خطيرة للغاية".وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأميركية من بحر الصين الجنوبي، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
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العالم

الفلبين تتهم البحرية الصينية باستخدام خراطيم المياه ضد سفنها ببحر الصين الجنوبي

04:16 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 06.08.2023)
© AFP 2023 / JAY DIRECTOالفلبين
الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / JAY DIRECTO
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اتهم خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، خفر السواحل الصيني باستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم الأسطول الغربي الفلبيني، جاي تارييلا، في بيان نشر على موقع "تويتر": "يدين خفر السواحل الفلبيني بشدة المناورات الخطيرة لخفر السواحل الصيني، والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد سفن خفر السواحل الفلبيني التي ترافق قوارب السكان الأصليين المستأجرة من قبل القوات المسلحة الفلبينية".
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وكان خفر السواحل الفلبيني، اتهم سفن دوريات صينية باعتراض اثنين من زوارقها في بحر الصين الجنوبي، ووصف تصرفات الصين بأنها "خطيرة للغاية".
وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأميركية من بحر الصين الجنوبي، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
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