https://sputnikarabic.ae/20230806/برلماني-كردستاني-لـسبوتنيك-التوافق-على-موعد-الانتخابات-لا-يعني-نهاية-الخلافات-بين-حزبي-الإقليم-1079839314.html

برلماني كردستاني لـ"سبوتنيك": التوافق على موعد الانتخابات لا يعني نهاية الخلافات بين حزبي الإقليم

برلماني كردستاني لـ"سبوتنيك": التوافق على موعد الانتخابات لا يعني نهاية الخلافات بين حزبي الإقليم

أكد النائب الكردستاني في البرلمان العراقي، عبد السلام برواري، أن التوافق داخل الإقليم على موعد محدد للانتخابات جاء كضرورة لا بد منها بعد قرار المحكمة الاتحادية... 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T20:19+0000

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2023-08-06T20:19+0000

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وقال في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان تمديد عمر البرلمان لم يبق هناك مجال لاتفاق أو تحاور أو طريقة أخرى سوى تحديد موعد الانتخابات، لأن الأمر بيد المفوضية العليا للانتخابات في بغداد".وأشار برواري إلى أن وجود الخلافات بين الحزبين الكبيرين في الإقليم والأحزاب الأخرى "هي شيء طبيعي في ظل التعدد، خاصة في مجتمع شرق أوسطي، لافتًا إلى أن الحزبين الكبيرين لهما تاريخ طويل من الصراع وصل إلى المستوى الدموي، والحاجة أجبرتهما على التعاون معا، هذا واقع كردستان ولذا يجب أن يدار الإقليم من قبل الحزبين، وهما مضطران في كثير من الأحيان للتعاون في بعض القضايا، مثل قضية الانتخابات التي نحن بصدد الحديث عنها".وحول ما وصل إليه الحزبان الكبيران من تفاهمات بعد الاجتماعات واللقاءات التي لم تنقطع خلال الأشهر الماضية، يقول برواري: "البيان الذي صدر الأيام الماضية عن اجتماع الحزبين خرج ليؤكد الاتفاق على إجراء الانتخابات، هذا الأمر طبيعي جدا، فلن تجد أي شخص يختلف على إجراء الانتخابات، كما قال البيان أيضا إنهم اتفقوا على تأييد الحكومة والطرفان هما من يشكلان الحكومة، أتمنى أن تستمر اللقاءات والمشاورات، هذه اللقاءات مستمرة منذ أكثر من 30 عام".وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111 عضوا.وصوّت النواب لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 في موعدها.لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

https://sputnikarabic.ae/20230806/الاتصالات-العراقية-حجب-تطبيق-تلغرام-جاء-لأسباب-متعلقة-بالأمن-القومي-1079834976.html

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