عربي
https://sputnikarabic.ae/20230806/العراق-وبريطانيا-يناقشان-ملف-مخيم-الهول-1079836438.html
العراق وبريطانيا يناقشان ملف "مخيم الهول"
العراق وبريطانيا يناقشان ملف "مخيم الهول"
بحث قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، مع ستيفن هيتشن، السفير البريطاني الجديد لدى بغداد، مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T15:03+0000
2023-08-06T15:03+0000
بريطانيا
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048371218_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa1d8d2de84591e9cd007e9eafdc4c07.jpg
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن بيان لمكتب قاسم الأعرجي، أن الأخير استقبل في مكتبه السفير البريطاني الجديد لدى العراق، وبحث معه ملف مخيم الهول ومكافحة الإرهاب والمخدرات.وأكد بيان مستشار الأمن القومي العراقي أن الأعرجي ناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية مع ستيفن هيتشن على الصعيدين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى بحث سبل تمتين علاقات التعاون بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات.ويعد ملف "مخيم الهول السوري" أهم الملفات التي نوقشت على مائدة الأعرجي وهيتشن، فضلا عن مكافحة المخدرات ومواجهة الإرهاب، وكذلك تعزيز التنسيق بين البلدين.وشدد المسؤول العراقي على ضرورة تفكيك مخيم الهول السوري، بدعوى إخراجه للكراهية والتطرف، مجددًا مطالبة المجتمع الدولي وحثه على سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول.ولفت قاسم الأعرجي خلال اجتماعه مع ستيفن هيتشن، إلى أن بريطانيا شريك مؤثر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدة دول)، داعيًا لندن إلى ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية.وأعرب قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن تطلع بلاده لأن يكون هنالك تعاون دولي أو إستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات، باعتبارها تمثل تحديا جديدا .ومن ناحيته، أعرب السفير البريطاني، ستيفن هيتشن، عن سعادته بالعمل في بغداد، وتطلعه لزيادة مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجال الأمن السيبراني.ويقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مخيم-الهول-ما-خطورته-على-سوريا-والعراق-ومن-صاحب-المصلحة-في-بقائه؟-1078694126.html
بريطانيا
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048371218_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a93cc4c6d93ee402965b2f217ef6915f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
بريطانيا, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

العراق وبريطانيا يناقشان ملف "مخيم الهول"

15:03 GMT 06.08.2023
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
تابعنا عبرTelegramNabd
بحث قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، مع ستيفن هيتشن، السفير البريطاني الجديد لدى بغداد، مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن بيان لمكتب قاسم الأعرجي، أن الأخير استقبل في مكتبه السفير البريطاني الجديد لدى العراق، وبحث معه ملف مخيم الهول ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
نساء وأطفال مرتبطون بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في انتظار ركوب الحافلات والشاحنات تاركين مخيم الهول المكتظ للعودة إلى ديارهم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
مخيم "الهول"... ما خطورته على سوريا والعراق ومن صاحب المصلحة في بقائه؟
3 يوليو, 15:21 GMT
وأكد بيان مستشار الأمن القومي العراقي أن الأعرجي ناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية مع ستيفن هيتشن على الصعيدين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى بحث سبل تمتين علاقات التعاون بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات.
ويعد ملف "مخيم الهول السوري" أهم الملفات التي نوقشت على مائدة الأعرجي وهيتشن، فضلا عن مكافحة المخدرات ومواجهة الإرهاب، وكذلك تعزيز التنسيق بين البلدين.
وشدد المسؤول العراقي على ضرورة تفكيك مخيم الهول السوري، بدعوى إخراجه للكراهية والتطرف، مجددًا مطالبة المجتمع الدولي وحثه على سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول.
ولفت قاسم الأعرجي خلال اجتماعه مع ستيفن هيتشن، إلى أن بريطانيا شريك مؤثر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدة دول)، داعيًا لندن إلى ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية.
وأعرب قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن تطلع بلاده لأن يكون هنالك تعاون دولي أو إستراتيجية دولية لمكافحة المخدرات، باعتبارها تمثل تحديا جديدا .
ومن ناحيته، أعرب السفير البريطاني، ستيفن هيتشن، عن سعادته بالعمل في بغداد، وتطلعه لزيادة مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجال الأمن السيبراني.
ويقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.
ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала