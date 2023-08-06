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رئيس سابق لـ"الموساد": إسرائيل تقترب من نهايتها
رئيس سابق لـ"الموساد": إسرائيل تقترب من نهايتها
قال رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، اليوم الأحد، إن بلاده تقترب من نهايتها، وذلك تعليقًا على خطة الإصلاح القضائي التي يقودها بنيامين نتنياهو... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T14:26+0000
2023-08-06T14:26+0000
إسرائيل
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ونقلت صحيفة "ماقور ريشون"، مساء اليوم الأحد، عن تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، أن بلاده فعَّلت آلية تدمير الذات، وتقترب من نهايتها.وأوضح تامير باردو أن استنتاجه الخاص بتدمير إسرائيل لنفسها ربما يعود إلى ما قبل تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحالي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أي قبيل وضع خطة الإصلاح القضائي لوزير العدل، ياريف ليفين.وأظهر استطلاع أجرته "القناة 13"، أن 56% من الإسرائيليين قلقون من أن التوترات قد تتصاعد إلى حرب أهلية. وحذر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ لأول مرة من هذه الظاهرة في شباط (فبراير)، مع تزايد الدعوات إلى التمرد، حتى في الجيش.وأخيرا، في أعقاب الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا والذي جادل بأن قانون "الحد من المعقولية" غير قانوني، رفض نتنياهو مرة أخرى القول مباشرة إنه سيتبع قرار المحكمة العليا (يتوقع أن تنظر في الالتماس في سبتمبر/أيلول المقبل)، قائلا بدلا من ذلك، بما أن الحكومة تحترم قرارات المحكمة يجب عليها (المحكمة) أيضا احترام القوانين الأساسية الإسرائيلية.وفي يوليو/تموز المنصرم، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20230801/نتنياهو-يضمن-عدم-اندلاع-حرب-أهلية-في-إسرائيل-1079666228.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, بنيامين نتنياهو

رئيس سابق لـ"الموساد": إسرائيل تقترب من نهايتها

14:26 GMT 06.08.2023
© AFP 2023 / Oren Ziv احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Oren Ziv
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قال رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، اليوم الأحد، إن بلاده تقترب من نهايتها، وذلك تعليقًا على خطة الإصلاح القضائي التي يقودها بنيامين نتنياهو وحكومته.
ونقلت صحيفة "ماقور ريشون"، مساء اليوم الأحد، عن تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، أن بلاده فعَّلت آلية تدمير الذات، وتقترب من نهايتها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
نتنياهو يعلن أنه "يضمن" عدم اندلاع حرب أهلية في إسرائيل
1 أغسطس, 10:53 GMT
وأوضح تامير باردو أن استنتاجه الخاص بتدمير إسرائيل لنفسها ربما يعود إلى ما قبل تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحالي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أي قبيل وضع خطة الإصلاح القضائي لوزير العدل، ياريف ليفين.
وأظهر استطلاع أجرته "القناة 13"، أن 56% من الإسرائيليين قلقون من أن التوترات قد تتصاعد إلى حرب أهلية. وحذر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ لأول مرة من هذه الظاهرة في شباط (فبراير)، مع تزايد الدعوات إلى التمرد، حتى في الجيش.
وردّ نتنياهو، قائلا: "أعتقد أنه من المؤسف أن لديك جنود احتياط يتم اصطفافهم لشيء ينطوي على نقاش سياسي".
وأخيرا، في أعقاب الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا والذي جادل بأن قانون "الحد من المعقولية" غير قانوني، رفض نتنياهو مرة أخرى القول مباشرة إنه سيتبع قرار المحكمة العليا (يتوقع أن تنظر في الالتماس في سبتمبر/أيلول المقبل)، قائلا بدلا من ذلك، بما أن الحكومة تحترم قرارات المحكمة يجب عليها (المحكمة) أيضا احترام القوانين الأساسية الإسرائيلية.
وفي يوليو/تموز المنصرم، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
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