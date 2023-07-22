عربي
https://sputnikarabic.ae/20230722/احتجاجا-على-التغييرات-القضائية-10-آلاف-من-جنود-الاحتياط-يمتنعون-عن-الخدمة-بالجيش-الإسرائيلي-1079309942.html
احتجاجا على التغييرات القضائية… 10 آلاف من جنود الاحتياط يمتنعون عن الخدمة بالجيش الإسرائيلي
احتجاجا على التغييرات القضائية… 10 آلاف من جنود الاحتياط يمتنعون عن الخدمة بالجيش الإسرائيلي
أعلن نحو 10 آلاف عسكري من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي أنهم سيمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجات على التغييرات القضائية. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T20:03+0000
2023-07-22T20:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103897/56/1038975631_0:108:2200:1346_1920x0_80_0_0_47ecf2656035e251211ff92f826ec3c3.jpg
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن المتظاهرين أعلنوا أن ذلك يشمل أعضاء القوة الجوية البالغ عددهم 1194 فردا بينهم مئات الطيارين.وقالت الصحيفة إن عسكريي الاحتياطي تعهدوا بأنهم لن يوقفوا احتجاجهم إذا تم الانتهاء من التشريع وأن آلافا آخرين سينضمون إليهم، كما حذروا رئيس الوزراء ووزير الدفاع من تبعات المضي قدما في هذا الاتجاه.كما أعلن قادة عسكريون سابقون في الجيش الإسرائيلي والموساد و"الشاباك" انضمام المئات من قوات الاحتياط لدعوات الامتناع عن الخدمة العسكرية رفضا للتغييرات القضائية.ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
https://sputnikarabic.ae/20230722/عضو-كنيست-سابق-لـسبوتنيك-الاحتجاجات-تهز-عرش-نتنياهو-لكنها-لن-تصل-إلى-حرب-أهلية-1079308332.html
https://sputnikarabic.ae/20230719/مع-تزايد-رفض-الخدمة-العسكرية-هل-تدفع-التعديلات-القضائية-لانهيار-الجيش-الإسرائيلي؟-1079227043.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/غالانت-مخاطبا-جنود-الاحتياط-الرافضين-للخدمة-أحتاج-إليكم-لحماية-إسرائيل-1079184521.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103897/56/1038975631_132:0:2068:1452_1920x0_80_0_0_b0c8557a37198a0847839289c0a7bd15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو

احتجاجا على التغييرات القضائية… 10 آلاف من جنود الاحتياط يمتنعون عن الخدمة بالجيش الإسرائيلي

20:03 GMT 22.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود الجيش الإسرائيلي
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن نحو 10 آلاف عسكري من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي أنهم سيمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجات على التغييرات القضائية.
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن المتظاهرين أعلنوا أن ذلك يشمل أعضاء القوة الجوية البالغ عددهم 1194 فردا بينهم مئات الطيارين.
احتجاجات إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
عضو كنيست سابق لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات تهز عرش نتنياهو لكنها لن تصل إلى حرب أهلية
18:14 GMT
وقالت الصحيفة إن عسكريي الاحتياطي تعهدوا بأنهم لن يوقفوا احتجاجهم إذا تم الانتهاء من التشريع وأن آلافا آخرين سينضمون إليهم، كما حذروا رئيس الوزراء ووزير الدفاع من تبعات المضي قدما في هذا الاتجاه.
كما أعلن قادة عسكريون سابقون في الجيش الإسرائيلي والموساد و"الشاباك" انضمام المئات من قوات الاحتياط لدعوات الامتناع عن الخدمة العسكرية رفضا للتغييرات القضائية.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟
19 يوليو, 16:23 GMT
ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
غالانت مخاطبا جنود الاحتياط الرافضين للخدمة: أحتاج إليكم لحماية إسرائيل
18 يوليو, 13:00 GMT
ويدافع نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала