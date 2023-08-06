https://sputnikarabic.ae/20230806/قطع-خط-أنابيب-النفط-دروجبا-في-اتجاه-ألمانيا-بسبب-تسرب-1079826492.html
قطع خط أنابيب النفط "دروجبا" في اتجاه ألمانيا بسبب تسرب
قطع خط أنابيب النفط "دروجبا" في اتجاه ألمانيا بسبب تسرب
قالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية PERN إن أحد خطوط خط أنابيب النفط "دروجبا" في اتجاه ألمانيا توقف بسبب تسرب في بولندا. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T08:07+0000
2023-08-06T08:07+0000
2023-08-06T08:07+0000
العالم
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وقالت الشركة "اكتشفت أنظمة التشغيل الآلي PERN، مساء السبت، انخفاض الضغط في خط أنابيب دروجبا في منطقة خوديش على أحد خطي القسم الغربي الذي يدخل من خلاله النفط إلى ألمانيا. توقف الضخ على الخط المتضرر على الفور".يعمل الخط الثاني من خط الأنابيب دون تغييرات. وأكد المشغل أنه لا يوجد تهديد على صحة وحياة السكان المحليين.وأكدت أن باقي البنية التحتية لـ PERN ، بما في ذلك قسم بومورسكي، الذي يتم من خلاله ضخ النفط بواسطة الناقلات إلى بولندا ثم إلى ألمانيا، تعمل كالمعتاد. تتلقى مصافي التكرير البولندية النفط وفقًا للجدول الزمني. ولا يؤثر الوضع حصول سائقي السيارات البولنديين على الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20230804/خط-أنابيب-بحر-قزوين-البنية-التحتية-للخط-لم-تتضرر-إثر-الانفجارات-التي-وقعت-قرب-نوفوروسيسك-1079777309.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قطع خط أنابيب النفط "دروجبا" في اتجاه ألمانيا بسبب تسرب
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قالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية PERN إن أحد خطوط خط أنابيب النفط "دروجبا" في اتجاه ألمانيا توقف بسبب تسرب في بولندا.
وقالت الشركة "اكتشفت أنظمة التشغيل الآلي PERN، مساء السبت، انخفاض الضغط في خط أنابيب دروجبا في منطقة خوديش على أحد خطي القسم الغربي الذي يدخل من خلاله النفط إلى ألمانيا. توقف الضخ على الخط المتضرر على الفور".
يعمل الخط الثاني من خط الأنابيب دون تغييرات. وأكد المشغل أنه لا يوجد تهديد على صحة وحياة السكان المحليين.
وأكدت أن باقي البنية التحتية لـ PERN ، بما في ذلك قسم بومورسكي، الذي يتم من خلاله ضخ النفط بواسطة الناقلات إلى بولندا ثم إلى ألمانيا، تعمل كالمعتاد. تتلقى مصافي التكرير البولندية النفط وفقًا للجدول الزمني. ولا يؤثر الوضع حصول سائقي السيارات البولنديين على الوقود.