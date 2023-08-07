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آبي أحمد وسلفاكير يجريان مباحثات ثنائية بشأن السلام الإقليمي
آبي أحمد وسلفاكير يجريان مباحثات ثنائية بشأن السلام الإقليمي
أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مباحثات ثنائية تناولت قضايا متعلقة بالسلام والأمن الإقليمي. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T17:50+0000
2023-08-07T17:50+0000
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جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سلفاكير، إلى أديس أبابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان إلى إثيوبيا استمرت ليوم واحد، مشيرة إلى أن مباحثاته مع آبي أحمد تناولت أيضا قضايا التجارة وتطوير البنية التحتية.وفي تصريحات سابقة، وصف آبي أحمد، جنوب السودان، بأنها صديق دائم لأديس أبابا، في كل الظروف، بينما تحدث سلفاكير، في أكثر من مناسبة، عن تحقيق التكامل الاقتصادي مع أديس أبابا.
https://sputnikarabic.ae/20230627/سلفا-كير-يتواصل-مع-طرفي-الصراع-في-السودان-لإنهاء-الحرب-1078536198.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, أخبار إثيوبيا, الأخبار

آبي أحمد وسلفاكير يجريان مباحثات ثنائية بشأن السلام الإقليمي

17:50 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023 / ZACHARIAS ABUBEKER
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أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مباحثات ثنائية تناولت قضايا متعلقة بالسلام والأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سلفاكير، إلى أديس أبابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الأحد.
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ولفتت الوكالة إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان إلى إثيوبيا استمرت ليوم واحد، مشيرة إلى أن مباحثاته مع آبي أحمد تناولت أيضا قضايا التجارة وتطوير البنية التحتية.
وفي تصريحات سابقة، وصف آبي أحمد، جنوب السودان، بأنها صديق دائم لأديس أبابا، في كل الظروف، بينما تحدث سلفاكير، في أكثر من مناسبة، عن تحقيق التكامل الاقتصادي مع أديس أبابا.
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