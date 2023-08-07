https://sputnikarabic.ae/20230807/أنصار-الله-تحذر-القوات-الأمريكية-من-الاقتراب-من-المياه-الإقليمية-1079863685.html
"أنصار الله" تحذر القوات الأمريكية من الاقتراب من المياه الإقليمية
"أنصار الله" تحذر القوات الأمريكية من الاقتراب من المياه الإقليمية
حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الاثنين، القوات الأمريكية من الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، مهددة إياها بمعركة "أكثر كلفة". 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T22:49+0000
2023-08-07T22:49+0000
2023-08-07T22:49+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" حسين العزي عبر "تويتر": "حرصاً على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر يتوجب على القوات الأمريكية أن تبتعد عن مياهنا الإقليمية".وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "أي اقتراب (فقط مجرد اقتراب) قد يعني بداية المعركة الأطول والأكثر كلفة في التاريخ البشري".ويأتي تحذير "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، في بيان، وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار وجندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، ودخول السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول"، البحر الأحمر عبر قناة السويس، مشيراً إلى أن منطقة عمليات الأسطول تشمل الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20201121/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنشر-قاذفات-B-52H-في-الشرق-الأوسط-1047266756.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله" تحذر القوات الأمريكية من الاقتراب من المياه الإقليمية
تابعنا عبر
حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الاثنين، القوات الأمريكية من الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، مهددة إياها بمعركة "أكثر كلفة".
القاهرة - سبوتنيك
. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" حسين العزي عبر "تويتر": "حرصاً على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر يتوجب على القوات الأمريكية أن تبتعد عن مياهنا الإقليمية".
21 نوفمبر 2020, 20:20 GMT
وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "أي اقتراب (فقط مجرد اقتراب) قد يعني بداية المعركة الأطول والأكثر كلفة في التاريخ البشري".
ويأتي تحذير "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، في بيان، وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار وجندي أمريكي
إلى الشرق الأوسط، ودخول السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول"، البحر الأحمر عبر قناة السويس، مشيراً إلى أن منطقة عمليات الأسطول تشمل الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً
على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.