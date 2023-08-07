https://sputnikarabic.ae/20230807/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1079863544.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T22:38+0000
2023-08-07T22:38+0000
2023-08-07T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا لبيانات الخريطة الرقمية للوزارة أعلن التأهب الجوي في تشيركاسي، وكيروفوغراد، وبولتافا، ودنيبروبتروفسك، وسومي، وخاركوف.وأكدت الوزارة أن إشارات التحذير تم تفعيلها خلال فترة زمنية قصيرة تمتد من الساعة 00:32 إلى الساعة 00:52 بتوقيت موسكو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-خاركوف-وكيروفوغراد-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-1079738227.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
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أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا.
ووفقا لبيانات الخريطة الرقمية للوزارة أعلن التأهب الجوي في تشيركاسي، وكيروفوغراد، وبولتافا، ودنيبروبتروفسك، وسومي، وخاركوف.
وأكدت الوزارة أن إشارات التحذير تم تفعيلها خلال فترة زمنية قصيرة تمتد من الساعة 00:32 إلى الساعة 00:52 بتوقيت موسكو.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.