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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1079863544.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T22:38+0000
2023-08-07T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لبيانات الخريطة الرقمية للوزارة أعلن التأهب الجوي في تشيركاسي، وكيروفوغراد، وبولتافا، ودنيبروبتروفسك، وسومي، وخاركوف.وأكدت الوزارة أن إشارات التحذير تم تفعيلها خلال فترة زمنية قصيرة تمتد من الساعة 00:32 إلى الساعة 00:52 بتوقيت موسكو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-خاركوف-وكيروفوغراد-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا-1079738227.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية

22:38 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا.
ووفقا لبيانات الخريطة الرقمية للوزارة أعلن التأهب الجوي في تشيركاسي، وكيروفوغراد، وبولتافا، ودنيبروبتروفسك، وسومي، وخاركوف.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات خاركوف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
2 أغسطس, 23:54 GMT
وأكدت الوزارة أن إشارات التحذير تم تفعيلها خلال فترة زمنية قصيرة تمتد من الساعة 00:32 إلى الساعة 00:52 بتوقيت موسكو.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMT
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