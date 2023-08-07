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https://sputnikarabic.ae/20230807/إيران-تبدي-استعدادها-لنقل-المعرفة-التقنية-لسوريا-وإعادة-بناء-بنيتها-التحتية-1079843660.html
إيران تبدي استعدادها لنقل المعرفة التقنية لسوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية
إيران تبدي استعدادها لنقل المعرفة التقنية لسوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية
أعلن وزير الجهاد الزراعي الإيراني، محمد علي نيكبخت، أن بلاده مستعدة لنقل واستخدام المعرفة التقنية لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T07:58+0000
2023-08-07T07:58+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن نيكبخت تصريحاته خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.وأكد الوزير الإيراني خلال الاجتماعات على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي، مبديا استعداد بلاده للتعاون والشراكة مع سوريا باستخدام الخبرات والمعرفة التقنية والهندسية في القطاعات الزراعية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والبستنة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية.وأشار الوزير إلى أن مهمتهم هي تسهيل الأمور لزيادة مستوى التبادل التجاري، وذلك بناءً على تأكيدات الزعيمين في البلدين، معربا عن أمله في إزالة العقبات وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا في أسرع وقت ممكن.ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري والخبراء والباحثين السوريين لزيارة إيران واستكشاف التكنولوجيا الزراعية وتطوير المعرفة. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين، قائلا إن سوريا استفادت في السابق من تجارب إيران في مجال الثروة الحيوانية.وأضاف الخليل أن سوريا تستورد العديد من المنتجات الإيرانية في مختلف القطاعات، وأنهم مهتمون بالاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال الزراعة، بما في ذلك تربية الحيوانات والثروة السمكية. وأشار إلى إمكانية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين باستخدام التقويم الزراعي المشترك.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إيران تبدي استعدادها لنقل المعرفة التقنية لسوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية

07:58 GMT 07.08.2023
© AP Photo / Hassan Ammarمظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
مظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن وزير الجهاد الزراعي الإيراني، محمد علي نيكبخت، أن بلاده مستعدة لنقل واستخدام المعرفة التقنية لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا.
ونقلت وكالة "إرنا" عن نيكبخت تصريحاته خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير الإيراني خلال الاجتماعات على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي، مبديا استعداد بلاده للتعاون والشراكة مع سوريا باستخدام الخبرات والمعرفة التقنية والهندسية في القطاعات الزراعية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والبستنة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية.
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وأشار الوزير إلى أن مهمتهم هي تسهيل الأمور لزيادة مستوى التبادل التجاري، وذلك بناءً على تأكيدات الزعيمين في البلدين، معربا عن أمله في إزالة العقبات وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا في أسرع وقت ممكن.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري والخبراء والباحثين السوريين لزيارة إيران واستكشاف التكنولوجيا الزراعية وتطوير المعرفة.
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من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين، قائلا إن سوريا استفادت في السابق من تجارب إيران في مجال الثروة الحيوانية.
وأضاف الخليل أن سوريا تستورد العديد من المنتجات الإيرانية في مختلف القطاعات، وأنهم مهتمون بالاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال الزراعة، بما في ذلك تربية الحيوانات والثروة السمكية. وأشار إلى إمكانية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين باستخدام التقويم الزراعي المشترك.
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