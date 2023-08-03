https://sputnikarabic.ae/20230803/إيران-تدعو-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-المبادلات-الاقتصادية-مع-سوريا-1079751531.html

إيران تدعو لاستخدام العملات الوطنية في المبادلات الاقتصادية مع سوريا

إيران تدعو لاستخدام العملات الوطنية في المبادلات الاقتصادية مع سوريا

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم الخميس، إن التعاون النقدي والمصرفي بين بلاده وسوريا يجري متابعته بجدية وسيزداد على المدى القصير. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T11:03+0000

2023-08-03T11:03+0000

2023-08-03T11:03+0000

أخبار سوريا اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104412/45/1044124598_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_1f67d514761b660283b6a1878937c07e.jpg

وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات رضا فرزين، جاءت خلال لقائه مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل، وإياد الخطيب وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري أيضا، خلال زيارتهما لطهران.وأكد رضا فرزين أن ملف زيادة العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة على جدول أعمال إيران وسوريا، مضيفا أن البلدين يشيران إلى ضرورة التعاون المصرفي والتجاري بينهما.ولفت محافظ البنك المركزي الإيراني إلى أن "إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران في تطوير التجارة والتعاون مع دول الجوار هو استخدام العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي، وذلك في إشارة قوية إلى تطور البنوك الإلكترونية وشبكة البطاقات الإيرانية بالإضافة إلى استعداد البنك المركزي في طهران للتعاون المشترك في هذا المجال مع سوريا.ومن جانبه، شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، على زيادة العلاقات التجارية والتبادلات بين بلاده وإيران، وقال الخليل:إن تجنب استخدام الدولار في العلاقات التجارية واستخدام العملات الوطنية في سياق التعاون النقدي والمصرفي بين سوريا وإيران سيزيد من حجم الصادرات والواردات بين البلدين.وأشار الخليل إلى أن "عملية الاتفاقات بين سوريا وإيران في مختلف المجالات تسير على طريق جيد للغاية، والهدف المهم هو الوصول إلى نتيجة في جميع الأمور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية بين البلدين لخدمة مصلحة البلدين".وبدوره، دعا وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري، إياد الخطيب، إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بهدف زيادة التعاون التكنولوجي في مجال الاتصالات والتعاون المصرفي.ووقّع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق بمجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق، والتي جرت في الرابع من شهر مايو/ أيار الماضي، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير عام 2019، والثانية في مايو عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230801/خلال-استقباله-المقداد-الرئيس-الإيراني-نتطلع-إلى-تنفيذ-كامل-الاتفاقات-المبرمة-مع-سوريا-1079685610.html

https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-نظيره-الإيراني-في-طهران-1079567754.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار