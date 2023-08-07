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https://sputnikarabic.ae/20230807/تأشيرة-إلكترونية-موحدة-لدخول-مواطني-الدول-الأجنبية-إلى-روسيا-الاتحادية-1079843491.html
تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية
تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية
تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية
2023-08-07T08:06+0000
2023-08-07T08:25+0000
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تُمنح التأشيرات الإلكترونية لمرة واحدة، وتسمح للمواطنين الأجانب بالبقاء في روسيا الاتحادية لمدة لا تزيد عن 16 يومًا اعتبارًا من يوم الدخول إلى أراضيها.بفضل نظام التأشيرة الإلكتروني، ستكون إجراءات التسجيل للسائحين الأجانب أسهل وأرخص بثلاث إلى أربع مرات.كما أن تقصير الموعد النهائي لإصدار التأشيرات وغياب الأوراق وضرورة الذهاب إلى القنصلية مع الوثائق ستساهم أيضًا في نمو عدد السائحين إلى روسيا من العديد من الدول، وفي مقدمتها الهند والصين، بالإضافة إلى دول أخرى حيث إجراءات التأشيرة أصبحت الآن طويلة ومكلفة.تعرفوا على الدول الـ55 التي لديها الصلاحية لتقديم الطلب على التأشيرة الإلكترونية وما هي الإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب على تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ أيضا - الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
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تأشيرة إلكترونية، روسيا
تأشيرة إلكترونية، روسيا

تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية

08:06 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 07.08.2023)
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اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب، دخل نظام التأشيرات الإلكترونية (e-visa) لمواطني 55 دولة لأغراض الزيارات السياحية والتجارية والإنسانية حيز التنفيذ في روسيا. المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين مدرجة أيضًا في القائمة.
تُمنح التأشيرات الإلكترونية لمرة واحدة، وتسمح للمواطنين الأجانب بالبقاء في روسيا الاتحادية لمدة لا تزيد عن 16 يومًا اعتبارًا من يوم الدخول إلى أراضيها.
بفضل نظام التأشيرة الإلكتروني، ستكون إجراءات التسجيل للسائحين الأجانب أسهل وأرخص بثلاث إلى أربع مرات.
كما أن تقصير الموعد النهائي لإصدار التأشيرات وغياب الأوراق وضرورة الذهاب إلى القنصلية مع الوثائق ستساهم أيضًا في نمو عدد السائحين إلى روسيا من العديد من الدول، وفي مقدمتها الهند والصين، بالإضافة إلى دول أخرى حيث إجراءات التأشيرة أصبحت الآن طويلة ومكلفة.
تعرفوا على الدول الـ55 التي لديها الصلاحية لتقديم الطلب على التأشيرة الإلكترونية وما هي الإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب على تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي
تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
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