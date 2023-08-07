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https://sputnikarabic.ae/20230807/تسلسل-زمني-لأبرز-خلافات-المغرب-والجزائر-1079855829.html
تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر
تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر
دعا ملك المغرب محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 24 لتربعه على العرش، الجزائر إلى "فتح الحدود بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين"، مؤكدًا حرصه على... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:33+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر

13:33 GMT 07.08.2023
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دعا ملك المغرب محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 24 لتربعه على العرش، الجزائر إلى "فتح الحدود بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين"، مؤكدًا حرصه على إقامة علاقات وطيدة مع الجارة الشرقية، وذلك بعد نحو عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر - سبوتنيك عربي
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