https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-أوكرانيا-كانت-ملزمة-بالتصعيد-وبنك-أهداف-جديد-لذلك-استهدفت-السفينة-الحربية-الروسية-1079853265.html

خبير: أوكرانيا كانت ملزمة بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية

خبير: أوكرانيا كانت ملزمة بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية

ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T12:34+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: أوكرانيا كانت ملزمة من قبل أمريكا بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية خبير: أوكرانيا كانت ملزمة من قبل أمريكا بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية

روسيا ترد بصواريخ كينجال بعد استهداف السفينة الحربية من قبل كييف. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط:أوديسا مدينة استراتيجية مهمة قد تفقدها أوكرانيا بأي لحظة. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط قائلا:برلماني أوروبي يعصبها برأس الناتو ويؤكد أنهم يدمرون أوكرانيا بشكل مباشر. عن هذا الموضوع اختتم حطيط حيدثه قائلا:البنتاغون يؤكد الاستعداد لعملية عسكرية ضد فصائل موالية لايران في سوريا. عن هذا الموضوع قال الباحث والخبير بالشأن الايراني الأستاذ صالح القزويني:الصين تدخل المسيرات المتطورة وأسلحة أسرع من الصوت ضمن خطة الجيش. وعن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:لويد أوستن يؤكد أن تنحي قائد الجيوش كارثة خطيرة. عن هذا الموضوع قال أضاف سيد أحمد قائلا:

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2023

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