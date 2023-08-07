https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-أوكرانيا-كانت-ملزمة-بالتصعيد-وبنك-أهداف-جديد-لذلك-استهدفت-السفينة-الحربية-الروسية-1079853265.html
خبير: أوكرانيا كانت ملزمة بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية
خبير: أوكرانيا كانت ملزمة بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:34+0000
2023-08-07T12:34+0000
2023-08-07T13:40+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: أوكرانيا كانت ملزمة من قبل أمريكا بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية
خبير: أوكرانيا كانت ملزمة من قبل أمريكا بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية
روسيا ترد بصواريخ كينجال بعد استهداف السفينة الحربية من قبل كييف. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط:أوديسا مدينة استراتيجية مهمة قد تفقدها أوكرانيا بأي لحظة. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط قائلا:برلماني أوروبي يعصبها برأس الناتو ويؤكد أنهم يدمرون أوكرانيا بشكل مباشر. عن هذا الموضوع اختتم حطيط حيدثه قائلا:البنتاغون يؤكد الاستعداد لعملية عسكرية ضد فصائل موالية لايران في سوريا. عن هذا الموضوع قال الباحث والخبير بالشأن الايراني الأستاذ صالح القزويني:الصين تدخل المسيرات المتطورة وأسلحة أسرع من الصوت ضمن خطة الجيش. وعن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:لويد أوستن يؤكد أن تنحي قائد الجيوش كارثة خطيرة. عن هذا الموضوع قال أضاف سيد أحمد قائلا:
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شيماء ثامر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أوكرانيا كانت ملزمة بالتصعيد وبنك أهداف جديد لذلك استهدفت السفينة الحربية الروسية
12:34 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
روسيا ترد بصواريخ كينجال بعد استهداف السفينة الحربية من قبل كييف. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط:
"إن استهداف السفينة الحربية الروسية من قبل القوات الأوكرانية جاء بعد فشل الهجوم المضاد والذي لم ترضى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب عن نتائجه، لذلك كانت كييف ملزمة أمام أمريكا بالتصعيد والبحث عن بنك أهداف جديد وجاءت مسألة استهداف السفينة الحربية الروسية".
أوديسا مدينة استراتيجية مهمة قد تفقدها أوكرانيا بأي لحظة. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط قائلا:
"إذا خسرت أوكرانيا أوديسا فهناك كارثة استراتيجية ستحل بها لأن أوديسا هي المنفذ الوحيد المتبقي لأوكرانيا على البحر الأسود وعند ذلك ستتحول إلى دولة داخلية ولا يمكنها الاتصال بالمياه وهذا أمر تترتب عليه نتائج استراتيجية كبيرة".
برلماني أوروبي يعصبها برأس الناتو ويؤكد أنهم يدمرون أوكرانيا بشكل مباشر. عن هذا الموضوع اختتم حطيط حيدثه قائلا:
"أوكرانيا أصبحت عبئًا كبيرا على الغرب فهي التي أرادها الغرب أن تكون فخًا لروسيا تحقق عبرها أهداف استراتيجية وتبعد روسيا عن خانة الدول الكبرى والعظمى، فتحولت اليوم أوكرانيا إلى عبئ سياسي واقتصادي وفضيحة عسكرية وكذلك أمنية وخاصة مع ما حل بالسلاح الغربي".
البنتاغون يؤكد الاستعداد لعملية عسكرية ضد فصائل موالية لايران في سوريا. عن هذا الموضوع قال الباحث والخبير بالشأن الايراني الأستاذ صالح القزويني:
"ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هو في قمة الوقاحة وقمة الأحتلال وانتهاك لسيادة البلاد وهي لا تكتفي بسرقة الثروات النفطية السورية ولا تكتفي بأنها تنتهك سيادة الدولة وتتموضع، ولا تكتفي أيضا بتواجد قواتها هناك وإنما تضيف إلى ذلك فرض حصار جائر وعقوبات على سوريا وتسعى إلى تجويع الشعب السوري بالوقت الذي يعاني فيه الشعب الكثير من الأزمات الاقتصادية وأولها مسألة الوقود، بوقت يرى فيه أن ثرواته تنهبها الولايات المتحدة الأمريكية وفوق كل ذلك فهي تدعم ميليشيات انفصالية".
الصين تدخل المسيرات المتطورة وأسلحة أسرع من الصوت ضمن خطة الجيش. وعن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد:
"إن تطوير الصين لقدراتها العسكرية النوعية يعكس استراتيجية الصين ورغبتها في امتلاك القوة الشاملة وتعزيز قواتها العسكرية إلى جانب قوتها الاقتصادية و هي دولة عضو في مجلس الأمن ولها تواجد في الكثير من الأزمات الدولية، لذلك اليوم الصين هي ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية".
لويد أوستن يؤكد أن تنحي قائد الجيوش كارثة خطيرة. عن هذا الموضوع قال أضاف سيد أحمد قائلا:
"إن تنحي رئيس أركان الجيوش الأمريكية يعكس وجود أزمة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية بل قد يكون هناك انقسام حول المسائل والقضايا السياسية الخارجية والدفاعية والعسكرية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا والبعض يرى أن الاستمرار بالدعم العسكري لها يكلف البلاد عشرات المليارات وهو لم يجد نفعًا ولم يساعدها في هجومها المضاد".