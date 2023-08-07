https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html
"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة
"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة
أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:39+0000
2023-08-07T12:39+0000
2023-08-07T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذٍ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.وأضاف تشيميزوف: "لقد أثبتت كل هذه المعدات نفسها بشكل ممتاز في الأعمال القتالية اليوم".وأشار إلى أن حوالي نصف طلبات دفاع الدولة بأكملها "يقع على عاتق" شركات روستيخ، وبلغت نسبة تنفيذ طلبات دفاع الدولة خلال العام الماضي 99.5%.كما أشار إلى أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة في عام 2022.وقال: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتكنولوجيا الطيران المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230807/بوتين-يشيد-بمسيرة-روسية-ويوعز-بمضاعفة-إنتاجها-1079853584.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة
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أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.
وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذٍ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".
وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
وأضاف تشيميزوف: "لقد أثبتت كل هذه المعدات نفسها بشكل ممتاز في الأعمال القتالية اليوم".
وأشار إلى أن حوالي نصف طلبات دفاع الدولة بأكملها "يقع على عاتق" شركات روستيخ، وبلغت نسبة تنفيذ طلبات دفاع الدولة خلال العام الماضي 99.5%.
كما أشار إلى أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة في عام 2022.
وقال: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتكنولوجيا الطيران المدني".