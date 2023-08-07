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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html
"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة
"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة
أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T12:39+0000
2023-08-07T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذٍ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.وأضاف تشيميزوف: "لقد أثبتت كل هذه المعدات نفسها بشكل ممتاز في الأعمال القتالية اليوم".وأشار إلى أن حوالي نصف طلبات دفاع الدولة بأكملها "يقع على عاتق" شركات روستيخ، وبلغت نسبة تنفيذ طلبات دفاع الدولة خلال العام الماضي 99.5%.كما أشار إلى أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة في عام 2022.وقال: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتكنولوجيا الطيران المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230807/بوتين-يشيد-بمسيرة-روسية-ويوعز-بمضاعفة-إنتاجها-1079853584.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة

12:39 GMT 07.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع "دي-30" التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik
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أعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.
وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذٍ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".
وعدد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع الذخائر بي بي إم -3 ودبابات بي تي آر-إم دي إم ودبابات تي 90 إم "بروريف" وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
بوتين يشيد بمسيرة روسية ويوعز "بمضاعفة إنتاجها"
12:28 GMT
وأضاف تشيميزوف: "لقد أثبتت كل هذه المعدات نفسها بشكل ممتاز في الأعمال القتالية اليوم".
وأشار إلى أن حوالي نصف طلبات دفاع الدولة بأكملها "يقع على عاتق" شركات روستيخ، وبلغت نسبة تنفيذ طلبات دفاع الدولة خلال العام الماضي 99.5%.
كما أشار إلى أن روسيا ضاعفت إنتاج الطائرات المقاتلة في عام 2022.
وقال: "بالنسبة لصناعة الطائرات، فإننا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية المقاتلة التي ضاعفنا إنتاجها العام الماضي، نولي اهتماما كبيرا لتكنولوجيا الطيران المدني".
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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