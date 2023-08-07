https://sputnikarabic.ae/20230807/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-تكلفة-الحرب-الأهلية-كارثية-على-المنطقة-والعالم-1079862241.html

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": تكلفة الحرب الأهلية كارثية على المنطقة والعالم

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": تكلفة الحرب الأهلية كارثية على المنطقة والعالم

أكد د. محمد مصطفى، السياسي السوداني، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية، أن الحرب الأهلية التي تحدثت عنها قوات الدعم السريع تكلفتها عالية،... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T20:01+0000

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قوات الدعم السريع السودانية

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك": "في الحقيقة كل طرف يستخدم أهم كروت الضغط للوصول إلى هدفه، ومعلوم أن للمجتمع الدولي مخاوف كبيرة من الحرب الأهلية لأنها مكلفة إنسانيا وماديا، وكذا فإن للدعم السريع أهداف أقل سقفا من أهداف الجيش، فالدعم السريع يعمل من أجل البقاء كقوة عسكرية موازية لفترة قد تمتد لأعوام، وفي هذه الفترة قد تحقق أهدافها".وأضاف مصطفى أنه "في المقابل الجيش السوداني يسعى لدمج الدعم السريع في أقرب وقت وبالمعايير التي يحددها، ثم أن للجيش شرعية واعتراف من المجتمع الدولي والإقليمي، أضف إلى ذلك أن الدعم السريع يواجه ضغوطات إقليمية ودولية بسبب الانتهاكات التي ارتكبها وفقٱ للتقارير الدولية والمحلية الواردة، لذلك فإن الدعم السريع قد يستخدم ورقة الكلفة الإنسانية المتوقعة من الحرب الأهلية ليدفع المنظمات الدولية للتحرك والضغط على الجيش للوصول إلى تسوية مقبولة".واختتم رئيس المركز العربي الأفريقي، أن "الأزمة المتزايدة في الشرق رغم سلمية أدواتها حتى الآن، قد تتحول إلى أزمة ذات وسائل خشنة، خاصة في ظل الحرب الحالية التي جعلت كل أنواع الأسلحة منتشرة في كل مكان".حذرت قوات الدعم السريع، الأربعاء الماضي، من "نذر حرب أهلية بين مكونات شرق السودان من خلال تسليح بعض القبائل".وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إن "قائد الانقلاب وفلول النظام البائد المتطرفة يحاولون أن يمارسوا ذات السياسات والألاعيب القديمة في الغش والخداع وذلك بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان".وأضاف البيان أن "التحركات العلنية والاجتماعات التي أقامتها قيادات المؤتمر الوطني بشرق السودان بعلم وتنسيق من قيادات القوات المسلحة الانقلابيين وتحت حماية الاستخبارات العسكرية وحكومات الولايات تكشف بجلاء حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوداني والتي تمثل الحرب الدائرة مجرد بداية لها".وحذرت الدعم السريع من "نذر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان والتي بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى مما يشكل مهدداً للنسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من احتقان متراكم وبات الآن قابلاً للاشتعال من جديد بعد توفر كافة العوامل التي تساعد في تفجر الصراع".وأشارت إلى أن "قرار التعبئة العامة الذي أصدره البرهان وفتح المعسكرات لمليشيات المجاهدين المتطرفة وتسليحها تمت جميعها بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في مجريات الأمور داخل القوات المسلحة وفي تسيير جميع مؤسسات الدولة"، حسب وصف البيان.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

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